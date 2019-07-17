Watch News﹕獨立表廠打入拳擊領域

【明報專訊】Christophe Claret在獨立表界有一定名氣，屢獲獎項，最近公布與烏克蘭拳擊手Vasyl Lomachenko合作推出新表Loma。其實早在2013年，Christophe Claret就從拳擊領域汲取創作靈感——拳擊鈴聲是拳擊競技場上極易辨識、極具知名度的聽覺信號之一，它提示拳擊手何時開始對決。拳擊比賽為回合制，各回合之間有一分鐘休息時間，全部由拳擊鈴聲指示。品牌便以此聲音作為計時表開始計時的信號，製作出Kantharos表款。這是一款單按鈕式計時表，配備恆定動力擒縱系統和大教堂鐘聲打簧裝置；同時配有新穎獨創的鳴響系統，當每次計時表功能改變（如啟動、停止和歸零），該系統均會鳴響。