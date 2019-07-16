論盡教育﹕通識何罪？

論治港理念，四任特首中董建華最滿肚密圈，奈何脚頭麻麻，又金融風暴，又SARS肆虐，空有鴻鵠之志，八萬五固然泡影，手下嘍囉相繼落馬，最後自己也站不住「腳」。王師奶對他仍是尊敬的，因為他擁有最「問責」的問責團隊，好過日後只有肯說「經一事，長一智」的卸責局長。王師奶心目中的董建華是鄰家慈祥的老伯伯，是政治的外行人，卻在錯誤的時空投身於政治圈打滾，慈祥不等於精明，結果搞到脚痛收場。武俠小說有句諺語：「人在江湖，身不由己」，士各有志，王師奶不敢評論董先生在政圈江湖事迹，何况小婦人只關心教育，其他不與焉。

通識只是一個科目

早前董先生主動約傳媒茶叙，將學生七一衝入立法會事件歸罪於通識教育的失敗。董先生並不推卸責任，他說：「我自己也睇漏了眼。」董先生，你太謙虛了，你睇漏咗乜嘢？你睇漏咗通識科會引致班年輕人衝入立法會？你估你係神仙咩，能夠預測20年後的事。王師奶雖然一直反對中學設通識科，緣於初期學生基礎未穩，教師未有培訓，不了解通識概念，未掌握擬題、改卷重點，而羅范椒芬又匆匆上馬，但這都是技術問題，與通識科本身的功能和意義無關。通識何罪？董先生，你說通識是造成現時年輕人問題的原因，你錯了，不要把責任推在通識上，也不要把當年推行通識不可預見的效果抓到自己身上。通識只是一個科目，是龍是蛇，是神是鬼，全在一念。

至於學生們衝入立法會是對是錯，又是否有幕後人指使，事涉政治，王師奶不敢談，也沒有資格談，而且寫作座右銘「只談教育，不談政治」，是老爹親筆用黄山谷一波三折的字體寫的，畀甕缸做膽，我都唔敢違背。通識這科可算命途多舛，出世時由羅范椒芬催生，不足月，似隻貓仔多過似人；老竇老母未成年，唔識餵奶唔識換片，總之係在災難中成長，在批評中成長，在無厘頭譭謗中成長。王師奶在今年2月寫過一篇〈鴕鳥的梁美芬〉，話梁美芬對通識强不知為知，與葉劉淑儀爭做先知，把學生佔中入咗通識科數。如果與董建華的砌生豬肉比，梁美芬又確實快得多。值得原諒嘅，董伯伯始終係老人家，鬚眉俱白，轉數一定慢啲，不過董伯伯一言九鼎，不計是非曲直，單是轟動國際的衝擊立法會和佔中比，梁美芬輸九條街啦！

羅范椒芬：我梗係撐通識

董建華一「舊」石擊起千重浪，當日推行通識的羅范椒芬被問對「通識失敗」說法時，她說：「我梗係撐通識。」教育局首席助理秘書長區蘊詩說：「最近有人就說，會不會通識科令學生變得激進，咁其實我們未見到有實質證據。」羅范椒芬是現屆行政會議成員，和教育局的區蘊詩都向董建華重拳回擊。走筆至此，忽見素所敬重的程介明教授也加入戰團，羅范椒芬又接受電台訪問，揮拳如雨，慈祥的董伯伯看來似氣數已盡，敗走麥城的關雲長。王師奶拍手叫好，事關教育，理宜辯個明白，各路英雄，盍興乎來！

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第250期]