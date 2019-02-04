副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚

【明報專訊】上個禮拜適逢接連兩日升中派位及DSE放榜，我從各媒體報章見得最多的，是眼淚！考得好喜極而泣的，屬少數。大部分都是因為未能獲派心儀中學，DSE成績未如理想，這些場面年年見，雖然司空見慣，但學生們那徬徨無助惶恐茫然不知所措的淚眼，依然令我心有戚戚然久久不能平復。

考入名校就是人生勝利組？

之前的小一派位放榜，相同的情况，一樣的眼淚。有父母獲悉女兒成功考入第一志願名校，泣不成聲，對着傳媒說開心過結婚。亦有家長說好過中六合彩，放下心頭大石云云。在父母的心目中，難道就沒有比子女考入名校更值得高興的事嗎？只要能夠考入名校就是人生勝利組？

DSE考試成績好與壞，不要告訴我從孩子平日讀書成績中，看不出端倪吧？子女是不是讀書的材料，做父母的不可能不知，為什麼視而不見，不肯正視？這個問題我問了這麼多年，都未能夠找到答案。我聲嘶力竭，不惜公開一對子女的成長經過，兩個都是DSE考試的失敗者經歷，因為我相信事實勝於雄辯，用結果去證明DSE考試的成敗，絕對不可能影響任何人的前程前途。

我最看不過眼的是那些不停在其他人面前，數落奚落自己子女的父母。即使DSE考生都只不過是17、18歲的年輕人，有幾多社會人生經驗？明明最需要的是鼓勵、支持、信任和關懷，結果得到的是指摘、批評他們考得咁差冇鬼用。真正情何以堪！

講起來怪獸父母確實無賴，做什麼都是一廂情願自以為是，因為花了咁多心機咁多錢學習補習，不斷催谷，子女成績還是不理想，就是子女的錯。反省這兩個字，我相信在怪獸父母的字典裏面，絕對不會有！

讀書非年輕人唯一出路

有一句諺語：「每個人都身懷天賦，但如果用會不會爬樹的能力來評定一條魚，它會終其一生以為自己愚蠢。」

第一屆DSE考試放榜日，我寫過一篇〈烏龜與雄鷹〉來勉勵學生：「愛子心切是常情，但愛中必要有心及用心，否則是『受』，不是愛。」讀書從來不是年輕人唯一的出路，講真，亦不是人人適合。每人頭上都各有一片天，每個人都有自己的天才，只是需要時間發掘培養。只要有恆心，不怕蝕底肯捱苦，鐵杵亦可磨成針。通往成功的路上，沒有勝負之分，只有快慢而已。烏龜爬得慢，但只要能夠堅持往上爬，在頂峰看到的風景，和雄鷹的完全一樣。反而雄鷹只會鳥瞰，看不到烏龜爬上來時，沿途所見的明媚風光。到底誰該羨慕誰？

大小T兩人DSE放榜時，我都沒有陪伴他們回校。因為根據平日他們兩人的讀書學習，考試表現，結果如何我心中有數，所以一早做好心理準備，我就是他們的定心丸、強心針，為他們增強抗逆力和抗壓力。有我做他們兩人的最強大後盾，他們就有勇氣面對，坦然接受成績結果。

只要一家人一起齊心同心，憑着愛一起找出未來，還有什麼要擔心害怕的？

路，不是考試考出來的，是靠雙腿一步一步走出來的！

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

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