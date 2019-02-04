副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘

【明報專訊】今天故事主角是一個名叫梓楊的男孩子，雖然今年只有6歲，但是我很佩服他，因為他總是樂呵呵的樣子，好像永遠也沒有煩惱。有一次，他來我家玩，想玩9歲哥哥的機器人，但哥哥不同意，兩人因此激烈地爭吵起來，大聲對罵、面紅耳赤、大眼瞪小眼對峙着，嚇得其他小朋友都不敢作聲。過了幾秒鐘，有人試圖打破僵局，小聲建議：「不如我們玩警察遊戲吧。」

快樂的「梓楊模式」

大家都紛紛附和，唯有哥哥還僵在原地一動不動。出乎我的意料，梓楊扭頭對哥哥說﹕「哥哥，我們一起玩遊戲吧。」

他的語氣如此淡定溫和，好像剛才的爭吵從未發生過。在梓楊的感染下，一切恢復平靜，孩子們又開心地玩起來。這就是我最欽佩的「梓楊模式」——不開心只是幾秒鐘，快樂是常態。

「分享心情」提高孩子情商

事後我了解到，梓楊的高情商得益於媽媽對他的情緒教育。從梓楊3歲、姊姊6歲那年開始，媽媽每晚睡前都和孩子們進行「分享心情」活動——每人都要分享他們當天經歷的「最開心的事」、「最失落的事」和「最憤怒的事」，包括事情的經過、感受及原因。如果有失落和憤怒的事，大家一起討論怎樣恰當表達和處理這些負面情緒，迅速回復平靜，避免或減少傷害，重建或修復人際關係。

這個分享心情的活動，一方面幫助媽媽了解孩子們每天在學校或家裏經歷的事情，趁機教導他們正向的人生觀和價值觀，引導他們接受自己的情緒、解決問題和處理人事關係。另一方面，也幫助孩子們認識喜、怒、哀、樂等感受是每個人都會有的自然情緒，給他們一個機會去了解媽媽每天的工作和生活，感受媽媽的感受，學習媽媽管理情緒的方法和待人接物的態度，體驗家人互相支持、互相關懷的溫暖。慢慢地，孩子們認識情緒是怎麼一回事，學會細心聆聽別人的心聲，掌握正確表達和抒發情緒的方法，發展同理心和關愛別人的慈悲心。現代父母工作事務繁忙，教育子女時間有限，梓楊媽媽每天晚上和孩子們「分享心情」，確實是一個簡易有效、情緒教育和生命教育的好方法。

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

上 / 下一篇新聞

現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
後記：赴巴黎參加國際家具展
後記：赴巴黎參加國際家具展
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
其他正向教育圖書推介
其他正向教育圖書推介
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
其他STEM書籍推介
其他STEM書籍推介
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
其他親子教養書推介
其他親子教養書推介
書展活動推介
書展活動推介
INFO﹕第30屆香港書展
INFO﹕第30屆香港書展
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
必睇推介﹕
必睇推介﹕
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
論盡教育﹕通識何罪？
論盡教育﹕通識何罪？