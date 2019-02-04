教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘

快樂的「梓楊模式」

大家都紛紛附和，唯有哥哥還僵在原地一動不動。出乎我的意料，梓楊扭頭對哥哥說﹕「哥哥，我們一起玩遊戲吧。」

他的語氣如此淡定溫和，好像剛才的爭吵從未發生過。在梓楊的感染下，一切恢復平靜，孩子們又開心地玩起來。這就是我最欽佩的「梓楊模式」——不開心只是幾秒鐘，快樂是常態。

「分享心情」提高孩子情商

事後我了解到，梓楊的高情商得益於媽媽對他的情緒教育。從梓楊3歲、姊姊6歲那年開始，媽媽每晚睡前都和孩子們進行「分享心情」活動——每人都要分享他們當天經歷的「最開心的事」、「最失落的事」和「最憤怒的事」，包括事情的經過、感受及原因。如果有失落和憤怒的事，大家一起討論怎樣恰當表達和處理這些負面情緒，迅速回復平靜，避免或減少傷害，重建或修復人際關係。

這個分享心情的活動，一方面幫助媽媽了解孩子們每天在學校或家裏經歷的事情，趁機教導他們正向的人生觀和價值觀，引導他們接受自己的情緒、解決問題和處理人事關係。另一方面，也幫助孩子們認識喜、怒、哀、樂等感受是每個人都會有的自然情緒，給他們一個機會去了解媽媽每天的工作和生活，感受媽媽的感受，學習媽媽管理情緒的方法和待人接物的態度，體驗家人互相支持、互相關懷的溫暖。慢慢地，孩子們認識情緒是怎麼一回事，學會細心聆聽別人的心聲，掌握正確表達和抒發情緒的方法，發展同理心和關愛別人的慈悲心。現代父母工作事務繁忙，教育子女時間有限，梓楊媽媽每天晚上和孩子們「分享心情」，確實是一個簡易有效、情緒教育和生命教育的好方法。

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第250期]