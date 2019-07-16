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Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？

【明報專訊】最近到倫敦上課，來回學院要坐地下鐵，最深刻的是有逾半乘客都在閱讀，不像香港所有乘客都低頭看手機。除了因為英國地下鐵手機網絡沒香港般「先進」，在地底下沒有信號，另一個原因是閱讀風氣，有人說城市內的廣告多少反映了當地人的喜好，在倫敦的行人隧道，我很容易便找到新發行書本的海報，無論是小說散文抑或傳記，都有相關的廣告，可見書本仍然有它的市場。

對話式閱讀提升語言能力

閱讀重要，老師、家長都一樣知道，所以才紛紛威迫利誘，希望培養小朋友對閱讀的興趣。但小朋友最有效的閱讀方法並不是從書架拿下圖書、照書本內容讀出來，然後問數條問題（當然我不完全否定這方法）。今天我分享的是一個比以上更有效的伴讀方法——對話式閱讀（dialogic reading）。

這方法為美國愛荷華大學閱讀研究中心所推介，它是一套互動、以小孩為本（child-centred）的學習技巧，適合所有年紀的孩子。有研究比較兩組小朋友，分別以對話式閱讀或傳統閱讀連續伴讀數星期，結果指出：對話式閱讀更能有效提升小朋友的語言能力，包括口語表達能力、理解能力。

這方法有個口訣叫PEER，家長可以由一些簡單的繪本圖書開始，每頁都跟着PEER這四個步驟進行。

第一步（P）─ 誘導 Prompt

家長可以就書本上的圖畫問問題，最簡單的是各類Wh-問題，例如：哪裏、怎樣、為什麼等。如果小朋友年紀稍大，可以問更開放式的問題，例如這裏發生了什麼事？

第二步（E）─ 評估 Evaluate

家長應耐心聽完小朋友的回應，並作出評估，讚賞小朋友對內容的觀察力或有趣的答案。

第三步（E）─ 擴充句子 Expand

這是根據小朋友的答案而擴充句子，當然這部分就用上了事前對每頁圖畫的準備，例如是特定詞彙或句式。例如家長想小朋友學習連接詞「因為……，所以……」，可以在擴充回應說：「因為白雪公主吃了毒蘋果，所以暈低了。」又或是想小朋友多用四字詞，可以在此部分加入：如果小朋友說了「哥哥突然想到一個辦法」，家長可以改為「哥哥靈機一觸」。這部分變化較多，但家長謹記要根據小朋友的語言能力擴充句子。

第四步（R）─ 重複句子 Repeat

這步驟很簡單，就是讓小朋友重複以上的句子。

有效的方法往往是需要付出的，這方法對家長的準備有一定的要求，家長未必可以像從前一樣，隨手拿起一本從來沒看過的圖書，然後盲目地照書直讀。剛開始這方法的時候，家長可選擇一些較簡單的故事 （放心，你的小朋友會因為有你一起互動而高興，不會嫌故事沉悶的），家長應先看看故事，想一些誘導問題和擴充的句子或句式，亦可就書本的題材寫下一些你想小朋友學習的關鍵詞彙，之後才開始與小朋友一起閱讀。

剛開始是有點困難的，畢竟很多家長也久久未有讀書！但日子有功，很快就能減少準備的時間，希望你和你的小朋友會有一個新的閱讀體驗！

作者簡介﹕言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

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