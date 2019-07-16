副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！

【明報專訊】番茄、小黃瓜和牛蒡一邊跨出冰箱，一邊哀怨地訴說：「待在這裏，只會被丟掉！」連頭上長角的薯仔也從陰暗的角落走出，他們痛恨自己被放置了很久，甚至長出有毒的芽，於是決心走出來，參加集會……

不被人類珍惜 食物「出毒計」

在集會現場，不少逃家的蔬菜已經達到忍無可忍的地步，他們決心團結力量，走上街頭，目的是宣泄對人類沒有好好珍惜食物的不滿。這些不甘心的蔬菜，情緒高漲，憤慨激昂，彼此訴說及分享自己被遺忘的經歷，愈講愈氣憤！然而，他們要捍衛的，卻是自己本來已擁有美味多汁的權利，為什麼人類沒有好好珍惜他們？讓他們被遺忘？難怪蔬菜們怒氣冲天，在群情洶湧的氣氛下，竟建議把自己腐爛的毒素混入人類的食物中，讓他們拉肚子，實行不是你死，就是我亡的絕境！

不要連內心都腐敗

突然，菜園寺院的鐘聲響起，傳來像是蚯蚓發出的細小聲音。是蚯蚓大師，他向蔬菜們說：「請各位蔬菜別恨人類！」蔬菜們怒吼：「要說不怨恨對方？太遲了！」蚯蚓大師接着說：「我很了解你們的心情！就算你們繼續痛恨對方，對你們也沒幫助。其實，每個人都會犯錯，假如我們怨恨對方、做壞事，代表連你們的內心都腐敗，就永遠無法長出美味可口的蔬菜。」

故事不禁聯想到近日《逃犯條例》大遊行事件，過百萬市民在炎熱的天氣下，示威遊行，團結力量向政府爭取撤回修訂。可惜！政府激起民憤，造成嚴重衝擊事件，往後更引發網路上互相攻擊和發放仇恨的信息，甚至連本來要爭取的訴求也統統忘了！誰製造仇恨與對立？誰令社會分裂？

唉！此時此刻，究竟誰令我們逼上梁山？為什麼社會的和諧與穩定會變成市民的奢侈品？這本書《蔬菜逃家了》那響徹寺院的鐘聲，能喚醒蔬菜們放下暴戾，蚯蚓大師的智慧，讓蔬菜們珍惜自己本來的價值，重新擁有愛。那麼香港呢？有誰具有蚯蚓大師的智慧，能夠喚醒我們珍惜彼此的關係，並學習愛與寬恕？

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。電郵︰choieebook2011@gmail.com

文﹕菜姨姨

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

相關字詞﹕逃犯條例 反送中 蔬菜逃家了 名人kol 菜姨姨 讀樂樂

上 / 下一篇新聞

現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
後記：赴巴黎參加國際家具展
後記：赴巴黎參加國際家具展
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
其他正向教育圖書推介
其他正向教育圖書推介
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
其他STEM書籍推介
其他STEM書籍推介
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
其他親子教養書推介
其他親子教養書推介
書展活動推介
書展活動推介
INFO﹕第30屆香港書展
INFO﹕第30屆香港書展
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
必睇推介﹕
必睇推介﹕
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
論盡教育﹕通識何罪？
論盡教育﹕通識何罪？