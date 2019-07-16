讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！

不被人類珍惜 食物「出毒計」

在集會現場，不少逃家的蔬菜已經達到忍無可忍的地步，他們決心團結力量，走上街頭，目的是宣泄對人類沒有好好珍惜食物的不滿。這些不甘心的蔬菜，情緒高漲，憤慨激昂，彼此訴說及分享自己被遺忘的經歷，愈講愈氣憤！然而，他們要捍衛的，卻是自己本來已擁有美味多汁的權利，為什麼人類沒有好好珍惜他們？讓他們被遺忘？難怪蔬菜們怒氣冲天，在群情洶湧的氣氛下，竟建議把自己腐爛的毒素混入人類的食物中，讓他們拉肚子，實行不是你死，就是我亡的絕境！

不要連內心都腐敗

突然，菜園寺院的鐘聲響起，傳來像是蚯蚓發出的細小聲音。是蚯蚓大師，他向蔬菜們說：「請各位蔬菜別恨人類！」蔬菜們怒吼：「要說不怨恨對方？太遲了！」蚯蚓大師接着說：「我很了解你們的心情！就算你們繼續痛恨對方，對你們也沒幫助。其實，每個人都會犯錯，假如我們怨恨對方、做壞事，代表連你們的內心都腐敗，就永遠無法長出美味可口的蔬菜。」

故事不禁聯想到近日《逃犯條例》大遊行事件，過百萬市民在炎熱的天氣下，示威遊行，團結力量向政府爭取撤回修訂。可惜！政府激起民憤，造成嚴重衝擊事件，往後更引發網路上互相攻擊和發放仇恨的信息，甚至連本來要爭取的訴求也統統忘了！誰製造仇恨與對立？誰令社會分裂？

唉！此時此刻，究竟誰令我們逼上梁山？為什麼社會的和諧與穩定會變成市民的奢侈品？這本書《蔬菜逃家了》那響徹寺院的鐘聲，能喚醒蔬菜們放下暴戾，蚯蚓大師的智慧，讓蔬菜們珍惜自己本來的價值，重新擁有愛。那麼香港呢？有誰具有蚯蚓大師的智慧，能夠喚醒我們珍惜彼此的關係，並學習愛與寬恕？

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。電郵︰choieebook2011@gmail.com

文﹕菜姨姨

[Happy PaMa 教得樂 第250期]