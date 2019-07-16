副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰

【明報專訊】當你路過日本公園的時候，有否見過公園旁有一塊大白板，你可能會看見一些海報貼在上面，或者只有空洞洞的白色看板，上面貼上一些藍色線。有一次臨近選舉，我跟一個日本同事經過公園，我隨意問她，真的有人會看這些看板來選擇投給誰的嗎？她竟然摸不着頭，完全不知道我在說什麼，反問我選擇什麼。我以為自己的日語不靈光，再解釋一遍，然後指着貼滿人像海報的看板，大喊：「你不會不知道這一塊是選舉競選看板來的吧？你從來沒有抬頭看過嗎？」她答我：「有啊，我以為是棒球計分的看板。不過，這個世代誰會對選舉有興趣？」

選舉看板誤當棒球計分板

誰會對選舉有興趣？先不說最近因《逃犯條例》修訂掀起的政治運動，我們這一代80後香港人，一向被冠上「政治冷感」之名，一路以來只會向錢看，所以登記選民的人數，80後位居榜尾；但只要你住過日本，便能了解何謂真正的「政治冷感」。

很多人以為日本只有青年人對政治冷感，其實不少老年人也一樣。最近在電視看到一個街頭訪問，問到誰是現任首相，有人連現任首相是安倍晉三也不知道，還反問主持人他不是下台了嗎。但問到哪個明星是首相的孫子，有幾個OL二話不說便立即回答Daigo（前首相竹下登外孫，北川景子的丈夫）。所以當一名台灣主持看見日本人連這些基本常識也不懂的時候，頓時瞠目結舌，大叫：我深信沒有台灣人不知道總統是誰。

犧牲玩樂的港青更有希望

其實日本已實施民主制度多年，在選舉的投票率上總是相對偏低。節目提起2014年的眾議院選舉投票率為52.66%，在1億選民人口中，近5000萬人沒有去投票。其實日本於2016年將登記選民的年齡由20歲為18歲，縱使多出240萬新選票，但是日本的投票率依然未見有起色。主持人問到他們為何對政治漠不關心，他們一致覺得就算誰人當選也一樣，不如花時間來看看漫畫、打打機更好。

回顧香港，當青年人開始關心時下政局，寧犧牲自己打機睡覺拍拖的時間去上街，不斷鼓勵大家登記做選民，不是比「而我不知道日本首相是誰」的青年更有希望嗎？

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

文﹕椰菜媽

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

相關字詞﹕政治冷感 日式育兒記 政治運動 安倍晉三 選舉 日本 逃犯條例 名人kol 椰菜媽

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