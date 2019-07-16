副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人

【明報專訊】示威者衝擊立法會那晚，朋友聲嘶力竭在臉書呼喊「誰能說服我這有用嗎」，那一刻我感受最深的其實是自己的無知。如果我們生在另一個合理的、有數得計的宇宙，100萬人遊行已經非常有用，200萬遊行簡直不得了，還未算上來自世界各地的支持和眾籌在外媒登廣告的聲勢。可惜在我們活着的這個宇宙，所有努力只換來幾場空言懊悔的爛戲碼。

政權是破壞立法會施暴者

立法會確實多處被破壞，影像令人不安；但我也確實知道，這個政權才是破壞立法會最深的施暴者——議員被DQ根本是一場場刃不見血的殺戮！面對制度暴力，年輕人把生命都編織進蓆子上去抗爭，我等「廢中」根本沒資格割蓆，只祈求他們和香港都平安，也祈求自己起碼不成為攔着輪子前進的人。

這陣子，「年輕人心聲」忽然大熱，特首說要聆聽、政務司長說要聆聽、教育局長也說要聆聽……嘴巴非常積極，可是執行卻很誠實。該撤回的修訂從「暫緩」變成更莫名其妙的「壽終正寢」，至於成立獨立調查委員會來檢討這件重大的社會事件，理應爭議甚少，過去亦有先例，但答案由始至終都是鐵板一塊：「我們有既定機制」。

社運青年追求社會公義

最具體可行的兩個訴求尚且得到如此回應，真心不知道高官們聽進了什麼。又或者，人在高處，聆聽不再是打開耳朵和心靈的人際互動，而是只說不做的公關通用語，像「真誠道歉」、「一力承擔」、「開誠布公」那些四字詞那樣，一一被淘空了內涵？

趙永佳教授在雨傘運動後，受港府中央政策組委託做的研究，是聆聽年輕人的一個起點。他近日在明報撰文簡述訪問25間中學共2896名中五學生的結果，包括：「雖然年紀愈輕對政府政策的確相對有較多不滿，但這些不滿，不是源自他們對自身生活的焦躁不安，反而更多是出於對普世價值的認同，以及對香港特區政府和中央政府之不信任……這顯示了社運青年的動機，可能並不是個人的私利，而是追求社會公義。」

主流的年輕人不是「反政府」、「社會輸家」、「反社會人格」，他們的憤怒不僅僅在於買不到樓上不了位，而是社會政治制度的不公。如趙教授所言，這樣的研究結果是「不方便的真相」，管治者沒有認真聽進去，以致跟一整代甘犧牲個人前途也拒絕噤聲的青年，失諸交臂。

未來是屬於年輕人的，我真心誠意地相信着，也希望年輕人好好照顧自己，不要輕言離場。

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

相關字詞﹕蘇美智 趙永佳 制度暴力 壽終正寢 雨傘 衝擊立法會 獨立調查委員會 小學雞媽媽 名人kol

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