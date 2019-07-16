喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書

以往，大多數《伊索寓言》都只有文字與插圖的組合，這些傳統的老故事未必有很大吸引力，讓現今的孩子主動閱讀。於是，筆者在教授學生時，便特別購置了《伊索寓言》的中、英文立體書，並加入一些有趣的延伸活動。

一邊動手玩 一邊理解故事真諦

首先，介紹由華碩文化出版的立體版《伊索寓言》。這套書合共10冊，包含：〈城市老鼠與鄉下老鼠〉、〈狐狸與烏鴉〉、〈報恩的老鼠〉、〈龜兔賽跑〉、〈自作聰明的驢〉等經典。寓言書中大量運用以動物為主角的擬人化手法，增添了內容的趣味；而紙藝工程師則帶來了豐富的視覺享受，書中的立體效果，令孩子每翻一頁，都能感到驚喜連連，更能吸引孩子的閱讀動機。

紙藝工程師Kees Moerbeek，設計了英文立體版《伊索寓言》Aesop's Fables: A Pop-Up Book of Classic Tales。他透過生動細緻的手繪圖畫，將主角們的表情與動作都立體地活現眼前，引發孩子的想像和探究。書邊的側欄還有故事內容與寓意解說，讓孩子們一邊動手玩、一邊理解故事的真諦。值得一提，Kees Moerbeek還設計了一系列有趣的方塊玩具書，非常獨特又充滿童趣。

DIY隧道書作延伸活動

筆者與學生在閱讀《伊索寓言》故事後，教授學生以《伊索寓言》為主題，製作一本立體隧道書。有趣的延伸活動，不但可以發揮創意和訓練思考力，更可以加深孩子對故事的印象，增添了不少閱讀樂趣。

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的 本必看童書》等。

文﹕董雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第250期]