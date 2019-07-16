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Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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升學攻略﹕幼稚園及小學篇

【明報專訊】學前班教師細心重要

無英語課不一定較差

問﹕小朋友今年將入讀學前班（PN），獲基督教安得兒幼稚園 （麗城）上午班及啟思幼稚園（屯門分校）下午班取錄。 知道啟思為happy school，PN班全中文教學，無英語課；安得兒教學較傳統，有英語課。見小朋友個性樂天，屬觀察型，請問哪一家幼稚園比較合適？

答﹕參考教育局質素評核報告，本人給予基督教安得兒幼稚園 （麗城）和啟思幼稚園（屯門分校）的評級為A（從最高的A++至最低的A-），即兩間幼稚園各方面不分伯仲。至於語言教學，啟思PN用粵語教學，而安得兒有英語課，不過選擇一間幼稚園除了看是否有英語課外，還要有愛心耐心，兼對小朋友細心的教師，在愉快學習的環境，讓他們喜愛學習。如果你小朋友屬樂天型，似乎啟思幼稚園適合些。

林文燦英文程度高

15分可選馬頭涌官小

問﹕5歲女孩，現居於土瓜灣，並於何文田的路德會旗下幼稚園就讀K2。我的小朋友在家愛說話，也會自行做功課，喜歡英文，在校較文靜，老師評語為吸收能力快，傳統或活動教學都合適。父母是雙職，請問升小只有15分，34校網，不知用哪一間做1-1-1較合適及如何排次序？本人心儀陳瑞祺（喇沙）小學、合一堂學校、馬頭涌官立小學及聖羅撒學校，也會試考保良局林文燦英文小學，不知這校又是否合適？

答﹕小一自行分配階段，是用分數的高低決定你被取錄的機會大小，在34校網17間小學中，用世襲超額收生排位法來看，去年陳瑞祺（喇沙）排名第1，馬頭涌官立小學排名第2，聖羅撒排名第5，合一堂學校排名13。一般來說，排名1至5的學校，如果有宗教背景，一定要有25分才有機會，無宗教背景便要有20分。你有15分，如果選頭3間，機會甚微，只有合一堂有些少機會。林文燦為直資小學，也很受家長歡迎，取錄要靠面試表現和英文好，校長說過小二要學小三英語課程，即是英文程度要高。似乎聖羅撒和馬頭涌官立較適合你的女兒，排名可放馬頭涌官立於首位，聖羅撒次位，聖公會牧愛小學第三位。

九龍塘官小受歡迎

15分不妨一博

問﹕我現在居於九龍城，小學屬41校網，小朋友現就讀於九龍塘一間連鎖式幼稚園，將於明年9月升讀小一，自行分配學位只有15分。小朋友是探索型，學校教師認為他較適合活動式教學的小學，想請教一下九龍塘官立小學、九龍塘天主教華德學校及華德學校哪一間學校值博率較高？入讀機會較大？

答﹕用世襲超額收生排位法，去年41校網華德學校及九龍塘天主教華德學校排分別為2及3，而九龍塘官立排第6，前兩間有宗教背景，要有至少20分才有機會。九龍塘官立雖然排第6，也非常受家長歡迎，15分可博一博。

作者簡介﹕喇沙書院前副校長、資深教育工作者 （歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文：趙榮德

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