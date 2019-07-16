問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因

答﹕

從中醫角度，小孩子如入夜後睡不安穩，時醒時哭、每晚定時啼哭，甚或哭至通宵達旦，有可能是「夜啼」，常見於1歲以下幼兒。成因主要有4種，分別是脾寒、心熱、驚恐、食積。

脾寒：主要徵狀是手腳冰冷、腹痛和大便稀溏，幼兒睡覺時會蜷曲身體及愛揉肚子。成因可能是子女天生脾寒，加上母親食過量生冷食品，體質虛寒，透過餵哺母乳把寒氣傳給幼兒。由於夜間陰氣盛，中醫角度認為脾屬「至陰」，陰愈盛，脾寒愈嚴重，當腹中有寒氣，易有不適，令幼兒易醒。

改善方法：餵哺母乳的媽媽要戒吃寒涼食物，多食溫熱性平食物調理身體，亦要避免幼兒的腹部受寒。

心熱：主要徵狀是哭聲響亮、煩躁不寧、有口氣、便秘或身腹溫熱等。成因可能是哺乳媽媽本身有熱氣，連帶母乳也有熱氣，傳給幼兒。另外，幼兒可能穿得太多，加上天熱，體內陽熱太盛，以致陰陽不衡、心火上擾，睡不安寧。

改善方法：哺乳母親別食太多熱氣食物，亦要注意別讓幼兒穿太多衣服。

驚恐：嬰兒因過度驚恐而扎醒，主要徵狀是神情不安，需由父母安慰。成因可能是母親在懷孕中受驚，令幼兒天生膽小，另外日間有太多刺激活動、看電子產品時間太長，也易令他們情緒不穩。

改善方法：臨睡前應要靜心，別讓孩子玩太多、笑太多或玩電子用品太長時間。另外，不要讓幼兒穿太多衣服，房間氣溫應維持在25℃。

食積：即食滯。主要徵狀是幼兒厭食吐乳、口有酸臭味、腹痛脹滿、睡卧不安或大便酸臭。成因可能與飲用奶粉有關，因奶粉較母乳難消化，易引起消化不良。如幼兒進食固體食物後，沒有完全咀嚼，一樣可引致食積。

改善方法：父母可以先轉用其他奶粉，日常飲食應以清淡為主，盡量清蒸白煠，把食物先煮軟爛或打碎才給幼兒吃，也盡量避免食用難以消化的食物。

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文：許朝茵

資料提供：註冊中醫潘咨遐

[Happy PaMa 教得樂 第250期]