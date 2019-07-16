副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到

【明報專訊】台風襲港！台灣兩大「風頭躉 」——貓界皇上「黃阿瑪的後宮生活」及人氣旅遊景點的「紙箱王創意園區」今個暑假現身MCP CENTRAL（新都城中心二期）及MCP DISCOVERY（新都城中心三期），為大家帶來以紙箱和貓咪配搭的主題裝置場景「黃阿瑪夢『箱』世界」，當中有一系列裝置藝術、互動遊戲及紙箱王期間限定店。商場更邀請本地專業Upcycling Workshop團隊Busymama教導大家，將紙箱循環再用製作成儲物箱或手提盒，只要加些創意，廢物都可搖身一變成為有其他用途的有趣物件。各大貓奴被滿滿的貓咪裝飾包圍，一站式完成「打卡、購物、遊玩、做手作」體驗，恍如身處於喵星球之中！

INFO

黃阿瑪夢「箱」世界主題裝置

日期：即日至9月1日 時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心二期）及MCP DISCOVERY（新都城中心三期）L1天幕廣場

查詢：3194 3200

■送主題限定禮品套裝

MCP送出主題限定禮品套裝（包括黃阿瑪造型紙巾套及紙箱王DIY小圓椅附顏色筆）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：7月23日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

上 / 下一篇新聞

現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
後記：赴巴黎參加國際家具展
後記：赴巴黎參加國際家具展
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
其他正向教育圖書推介
其他正向教育圖書推介
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
其他STEM書籍推介
其他STEM書籍推介
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
其他親子教養書推介
其他親子教養書推介
書展活動推介
書展活動推介
INFO﹕第30屆香港書展
INFO﹕第30屆香港書展
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
必睇推介﹕
必睇推介﹕
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
論盡教育﹕通識何罪？
論盡教育﹕通識何罪？