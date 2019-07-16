家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到

【明報專訊】台風襲港！台灣兩大「風頭躉 」——貓界皇上「黃阿瑪的後宮生活」及人氣旅遊景點的「紙箱王創意園區」今個暑假現身MCP CENTRAL（新都城中心二期）及MCP DISCOVERY（新都城中心三期），為大家帶來以紙箱和貓咪配搭的主題裝置場景「黃阿瑪夢『箱』世界」，當中有一系列裝置藝術、互動遊戲及紙箱王期間限定店。商場更邀請本地專業Upcycling Workshop團隊Busymama教導大家，將紙箱循環再用製作成儲物箱或手提盒，只要加些創意，廢物都可搖身一變成為有其他用途的有趣物件。各大貓奴被滿滿的貓咪裝飾包圍，一站式完成「打卡、購物、遊玩、做手作」體驗，恍如身處於喵星球之中！