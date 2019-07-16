城市男孩積及夢想和爸爸一樣成為建築師。一天，爸爸因要外出公幹一周，於是把積及送到住在郊區古鎮的表姐美美家中暫住。當積及到達古鎮後，發現環境優美的公園，將被貪婪的商人夷為平地，並用來興建多棟摩天大廈！積及和美美決定出手阻止，而唯一能幫助他們的，竟然是一群會說話的狗！

國家 / 地區︰拉脫維亞及波蘭

片長︰70分鐘

導演︰Edmunds Jansons

語言︰英語

字幕︰中文

放映時間︰8月4日（周日）下午1:30

8月5日（周一）晚上7:10

◆親子電影共賞——《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》

19世紀末，俠盜馬奇劫富濟貧，令蘇格蘭場疲於奔命，但福爾摩斯卻在馬奇私生女凱蒂的生日會上將他擒獲。4年後，馬奇襲擊獄中老大刀疤熊，並攀越圍牆逃脫。福爾摩斯知其另有苦衷，只好讓他完成心願後才帶他自首。但刀疤熊突然出現，更劍指凱蒂。福爾摩斯和華生為救無辜，聯同孖寶幹探李大猩和狐格森出手營救。一場生死大決戰在漫天花火中展開……

國家 / 地區︰香港

片長︰75分鐘

原著︰厲河

導演︰袁建滔、鄒榮肇

語言︰粵語

字幕︰中英文字幕

放映時間︰7月28日（周日）下午4:00

7月31日（周三）下午3:30

◆朋友仔去睇戲——《一家小煮》

12歲的艾巴生於一個堪稱「世紀大矛盾」的家庭！他的爸爸是巴勒斯坦人，媽媽是以色列人，在家中，他總是被迫選擇信奉伊斯蘭教還是猶太教。當世人都無法化解以巴衝突時，小小的艾巴卻誓言要透過美食化解家族矛盾！

國家 / 地區：美國及巴西

片長：85 分鐘

導演︰Fernando Grostein Andrade

語言︰英語為主，部分為希伯來語、阿拉伯語及葡語

字幕︰中文

放映時間︰7月30日（周二）晚上7:40

8月3日（周六）下午3:50

[Happy PaMa 教得樂 第250期]