好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案

文︰沈雅詩

今年已經是高先電影、本地非牟利創意媒體3Space及ELEMENTS圓方第三度聯手舉辦KIFF。高先電影董事總經理曾麗芬（Winnie）表示，由於過去兩屆觀眾的反應十分熱烈，因此縱然籌備工夫很多，亦願意堅持辦下去。「每年籌備KIFF，都要動用很多人力物力，既要精挑細選合適的電影，又要辦不同的工作坊。但回顧過去兩屆，平均入座率有八成，而且得到很多家長、教師的認同和支持，既然我自己也是從電影中孕育出許多想像和創意來，亦想惠及其他小朋友。」

共分3類 適合不同年齡層

為期9日的電影節，共放映11部中西外語影片及動畫，當中不乏得獎作品，Winnie說，她在選片時，盡量照顧不同年齡層的小觀眾。「這些電影會分三大類別標示，其中『我的第一部電影』專為2至5歲幼童而設，在影片放映期間，院內燈光及音效都會調校得比較柔和，希望令小朋友更易適應；另外『親子電影共賞』（針對6至11歲）類別，則適合小學生和家人一起觀看，希望他們有共同的話題；而列入『朋友仔去睇戲』（針對12至16歲）的電影，就歡迎初中生約同朋友更深入地欣賞電影情節、結構及製作技巧。」

至於今屆的開幕電影，則是由本地人氣兒童讀物《大偵探福爾摩斯》系列改編而成的《大偵探福爾摩斯︰逃獄大追捕》動畫電影擔大旗。此片編劇及導演袁建滔透露，這部電影的骨幹主要是來自厲河所寫的《逃獄大追捕》及《逃獄大追捕Ⅱ》，但也加入不少其創作的元素。袁建滔表示：「整個故事的時代背景是工業革命的年代，因為發明了蒸汽機，令很多追不上時代科技的工人被淘汰，我覺得這個情景，跟今時今日也很相似，於是，我便從這個角度切入，把原著是『老千』的馬奇，改為劫富濟貧的俠盜，從中帶給觀眾更多思考空間。另外，我也加入了大量的動作場面，以及創作了一些福爾摩斯平日的生活情節，希望可以把這個角色更立體呈現給觀眾。」

此片另一名導演鄒榮肇則希望觀眾追劇情之餘，也同時細心欣賞配樂，他說：「由於動畫不像真人電影有其他現場收音，因此，音樂所佔的比重很大。今次，負責此片音樂製作的公司，很難得遠赴匈牙利找來一支管弦樂團替電影配樂，出來的效果非常震撼。」

着重思考 工作坊互相交流

為培養孩子思考與討論的習慣，3Space創辦人鍾宏安（Edmon）在每部電影播放後，都安排映後分享會，並邀請電影業界、文化界或教育界等人士擔任嘉賓，跟小觀眾一起互動交流。「我相信劇情是『死』的，但思維和討論可以是無限的。」Edmon說。他補充，其中兩部以幼童為對象的電影《狗狗救地球》及《姆明谷歷險記》，更設有映前故事工作坊。「其實小朋友不太介意劇透，反而在入場前預先告之劇情，他們會有更充足的心理準備。」

另外，在電影節期間，同場亦有嘉年華及不少與電影有關的工作坊，除有映前故事工作坊，還有教孩子做定格動畫的工作坊，以及用動作、音樂和戲劇作媒介的互動故事工作坊。

■INFO

第3屆香港兒童國際電影節

日期︰7月28日至8月5日

地點︰ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS戲院

票價︰成人$100；學生、小童、長者$70（門票已公開發售）

換票證套票︰$590（包4張成人及4張學生、小童、長者換票證）

嘉年華及工作坊

日期︰7月28日至9月1日

地點︰ELEMENTS圓方金區1樓

費用︰全免（部分需於網上報名）

網址︰KIFF.asia

[Happy PaMa 教得樂 第250期]