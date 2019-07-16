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Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態

【明報專訊】一些親子旅遊景點或外地舉辦的暑期活動，有時候都會提前邀請傳媒體驗，由於近年要照顧孩子，我較少應邀出席這類出埠採訪，最近孩子放暑假了，才有機會「近近哋」到深圳出差兩日一夜，對比曾經到英國和澳洲工作一個星期，真是小巫見大巫，但由於多年沒有隻身離開香港，總有一點不習慣。

天亮出門　天黑才回酒店

很多朋友都羨慕記者可以出差周遊列國，但行內人一定會明白出埠時其實工作量和壓力並不比平日小，甚至是更多更大。體力上，每一天要按行程工作，有時候要天亮出門，天黑才回到酒店；心理上，時刻擔心意外發生，意外是指可能拍的照片不夠好、拍的內容不夠豐富等等。因為出差的其中一個特色是「不可重來」，某一張照片出錯，未必再有機會回到該地方給你重拍。記得多年前到英國出差，要身兼攝影，每天「開工」時都在數着到底拍了多少款照片，有多少張可以在撰稿時採用！如果說在香港工作下班後便可輕輕鬆鬆地休息，那麼出差時，基本上24小時都是在作戰狀態之中！

身兼攝影 毫不輕鬆

不過話說回來，有機會到不同國家旅遊，還可以接觸一般遊客未必可接觸到的景點，又是其他工種難以給予的。也許待孩子能獨立一些，我又可以再無後顧之憂地為工作踏上不同的旅程。

文：顏燕雯

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