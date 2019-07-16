簡介：

何慧明及陳煜丹夫婦通過理論與實戰兼備，分享他們在競爭激烈的社會環境下，培育出一對快樂與卓越的兒女的成功經驗。他們重視按孩子的獨特，培養健全的人格，讓孩子生命的潛質得以發揮。書中有文章61篇，以理論與生活例子向讀者分享他們的心得，涵蓋時間由兒女出生至青少年階段。

作者：何慧明、陳煜丹

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$100，書展價$80（8折）

《讓孩子面向未來——30堂家長必修課》

簡介：

作者陳美齡為年輕家長提供兩方面的知識。第一是經驗者的知識，分享她的育兒經驗，當面對育兒問題的時候如何去解決；第二是專業知識，她會以教育學博士的身分，分享兒童心理學和教育理論上的知識，令大家更有信心面對培養子女時遇上的各種挑戰。

作者：陳美齡

出版社：三聯書店（香港）

書展攤位：1E-B04、1E-B16、1E-A24

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《帶着BB去旅行！日韓台輕鬆遊》

簡介：

作者分享帶孩子的旅遊經驗，讓大家零經驗也能輕鬆親子出遊！書中介紹9個適合帶同6歲以下孩子旅行的地方，玩盡台北、台中、花蓮、沖繩、東京、大阪、名古屋、四國、濟州。重點推介日韓台主題樂園、好玩公園、動物園、卡通／汽車博物館、影靚相熱點、親子DIY活動等，扼要景點介紹及交通指引，並附有行程規劃小貼士。

作者：寶兒媽咪

出版社：一丁文化

書展攤位：1C-D02、D16

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》

簡介：

這是張潤衡及錢佩佩繼《P牌爸媽的心靈豬骨湯之管教子女Easy Job》後，加入新作者社工劉金靜姑娘的著作，主要教家長明白輔導子女情緒的重要，如何處理子女的情緒，怎樣跟子女正向溝通等主題。另外又會介紹親子壓力管理（A.C.E.減壓法）和支持子女情緒發展的遊戲。

作者：張潤衡、錢佩佩、劉金靜

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》

簡介：

本書由4名資深家庭教育工作者共同創作，他們從自身的經歷和觀察反思出發，回應當今父母們最關心的12個問題，包括初為父母的心理預備、發掘孩子天賦、如何愉快學習、價值觀的培養等；並深入探討做父母的犧牲、親子關係、父母的自身成長等話題。

作者：姚黎丹雯、楊郭玉珍、何楊琪梅、徐邱佩鳳

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$70，書展價$56（8折）

[Happy PaMa 教得樂 第250期]