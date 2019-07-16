副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

其他親子教養書推介

【明報專訊】《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》

簡介：

何慧明及陳煜丹夫婦通過理論與實戰兼備，分享他們在競爭激烈的社會環境下，培育出一對快樂與卓越的兒女的成功經驗。他們重視按孩子的獨特，培養健全的人格，讓孩子生命的潛質得以發揮。書中有文章61篇，以理論與生活例子向讀者分享他們的心得，涵蓋時間由兒女出生至青少年階段。

作者：何慧明、陳煜丹

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$100，書展價$80（8折）

《讓孩子面向未來——30堂家長必修課》

簡介：

作者陳美齡為年輕家長提供兩方面的知識。第一是經驗者的知識，分享她的育兒經驗，當面對育兒問題的時候如何去解決；第二是專業知識，她會以教育學博士的身分，分享兒童心理學和教育理論上的知識，令大家更有信心面對培養子女時遇上的各種挑戰。

作者：陳美齡

出版社：三聯書店（香港）

書展攤位：1E-B04、1E-B16、1E-A24

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《帶着BB去旅行！日韓台輕鬆遊》

簡介：

作者分享帶孩子的旅遊經驗，讓大家零經驗也能輕鬆親子出遊！書中介紹9個適合帶同6歲以下孩子旅行的地方，玩盡台北、台中、花蓮、沖繩、東京、大阪、名古屋、四國、濟州。重點推介日韓台主題樂園、好玩公園、動物園、卡通／汽車博物館、影靚相熱點、親子DIY活動等，扼要景點介紹及交通指引，並附有行程規劃小貼士。

作者：寶兒媽咪

出版社：一丁文化

書展攤位：1C-D02、D16

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》

簡介：

這是張潤衡及錢佩佩繼《P牌爸媽的心靈豬骨湯之管教子女Easy Job》後，加入新作者社工劉金靜姑娘的著作，主要教家長明白輔導子女情緒的重要，如何處理子女的情緒，怎樣跟子女正向溝通等主題。另外又會介紹親子壓力管理（A.C.E.減壓法）和支持子女情緒發展的遊戲。

作者：張潤衡、錢佩佩、劉金靜

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》

簡介：

本書由4名資深家庭教育工作者共同創作，他們從自身的經歷和觀察反思出發，回應當今父母們最關心的12個問題，包括初為父母的心理預備、發掘孩子天賦、如何愉快學習、價值觀的培養等；並深入探討做父母的犧牲、親子關係、父母的自身成長等話題。

作者：姚黎丹雯、楊郭玉珍、何楊琪梅、徐邱佩鳳

出版社：紅出版（青森文化）

書展攤位：1B-B26

定價：$70，書展價$56（8折）

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

上 / 下一篇新聞

現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
後記：赴巴黎參加國際家具展
後記：赴巴黎參加國際家具展
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
其他正向教育圖書推介
其他正向教育圖書推介
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
其他STEM書籍推介
其他STEM書籍推介
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書展活動推介
書展活動推介
INFO﹕第30屆香港書展
INFO﹕第30屆香港書展
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
必睇推介﹕
必睇推介﹕
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
論盡教育﹕通識何罪？
論盡教育﹕通識何罪？