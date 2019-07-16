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Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄

【明報專訊】家有年幼孩子，作為母親在日常生活上理應忙得不可開交，可是3孩之母李沛（Maggie）仍能趕及在今年書展前推出親子故事書《The Key is You鎖匙是你》，還一手包辦書中的插畫部分，就像故事主角阿寶一樣勇於接受挑戰。

求學時期曾誤入歧途

Maggie的3個女兒分別為6、4及1歲，仍屬極度需要父母照顧的年紀。不過Maggie只當了全職媽媽兩個多月，之前她是邊青導師，每晚7時多便到天水圍及上水等地區跟青少年接觸，直到深夜甚至清晨才回家。她堅持這份使命，原因是自己年少時都曾誤入歧途，「10歲時我一家移民到美國，念大學時我用獎學金開了一間酒吧，接觸不少不良分子，看盡身邊的人做各種壞事。那種生活維持了6年，突然有一天，我很想改變，便告訴母親說我要回香港重新開始」。

在香港，Maggie於教會中分享往事，教友引薦她到禧福協會做邊青導師，以自己的經歷喚醒在她口中「不太乖」的年輕人。「看着他們，我像看到往日的自己。」她所見，這些年輕人大都缺乏信心和堅強意志，要改變的話，關鍵就在於自己身上，這正就是她所寫的《The Key is You鎖匙是你》的主旨。

故事靈感源於夢境

別以為這個講述勇敢和堅強的故事，是Maggie從自己或年輕人身上得到啟發而寫，這一切不過源於她的一個夢境。它講述很多英雄都想降伏兇惡的獅子，最後卻是因為阿寶這個平凡孩子決心迎向挑戰，令獅子投降，成為了英雄。也許是日有所思，夜有所夢，「我懷着大女兒時發了這個夢，夢中我就是阿寶，醒來後，我便把這個故事記錄下來，幾年來有時間便為故事繪圖」。她常跟女兒們說阿寶的故事，更到女兒幼稚園當故事媽媽說這故事，小朋友們都很喜歡。「希望孩子們，或是已經打算接受現實的大人們，不要小看自己，不要介意自己是什麼外貌、背景、出身，只要有勇氣，每個人都可以做超級英雄。」

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

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