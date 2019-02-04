其他STEM書籍推介

簡介：

今年是人類登陸月球的50周年，不妨借這個機會，讓孩子認識宇宙的奧妙。這本書集合各類天文知識，包括太陽及月亮的運行，也有介紹神秘的黑洞。書中設有不少拉頁及轉盤等設計，讓讀者邊看邊動手探索，加深認識。

作者：湯姆‧亞當斯

出版社：新雅文化

書展攤位：3E-C04

定價：$138，書展價$110.4（8折）

《保衞蘿蔔恐龍漫畫8 恐龍戰紀》

簡介：

這本是《保衛蘿蔔恐龍漫畫》系列新作，以輕鬆惹笑的方式，讓孩子學習科普原理。書中主角是一班可愛的小蘿蔔，每冊都有不同的經歷，今期講述沉睡在冰山中的恐龍，被怪物們的電擊棒喚醒了，走到鎮上大肆搗亂，小蘿蔔們為了保護家園而展開戰鬥。透過種種冒險場面，帶出恐龍、地質及自然生態知識，提升孩子的科學觸覺。

作者：笑江南

出版社：小麥文化

書展攤位：3B-D07

定價：$68，書展價$54.4（8折）

《人體遊學團》

簡介：傷口流血後，為什麼會自己癒合？吃下去的食物會去哪？我們的身體蘊含了各種奇妙秘密。這本書以有趣的圖畫及生動的敘述，配以8張拉頁大圖，講解各種與人體有關的知識。作者范登擁有26年創作經驗，出版超過300本圖書，最擅長創作少兒科普圖書。相信這本書可以引起孩子對身體結構的興趣。

作者：約翰•范登

出版社：小皇冠

書展攤位：3E-A38

定價：$88，書展價$70.4（8折）

《翻轉地球大發現》

簡介：

地球上萬物之間有着不同的聯繫，有些事物之間看似毫無關聯，但其實當中蘊含千絲萬縷的關係。這本書以「植物」、「天氣」、「地殼」、「動物」4個章節，讓孩子認識不同生物對環境的重要；加上有不少摺疊式的拉頁圖和插圖，可增強小孩的好奇心，主動發掘和地球有關的科普知識。

作者：杜馬殊‧都馬

出版社：小皇冠

書展攤位：3E-A38

定價：$108，書展價$86.4（8折）

《噼哩啪啦牙菌來了!》

簡介：

細菌在我們生活中無處不在，《噼哩啪啦》系列一連6本，分別介紹牙菌、皮膚菌、益生菌、傳染菌及腸胃菌。每冊講述一個短篇故事，帶出不同細菌的特性，並以造形趣怪角色引起小朋友閱讀興趣，從而學習到如何保持身體健康。

作者：布克布克

出版社：小麥文化

書展攤位：3B-D07

定價：$68，書展價$54.4（8折）

《有味道的書1：便便》

簡介：

成年人通常覺得污糟的事物如糞便及尿液，對於小孩來說卻有莫名的吸收力。因此韓國童書作家白明植，創作出一系列名為《有味道的書》，共有5本，分別以糞便、尿、屁、汗及嗝作主題，以幽默手法加上簡單易明的圖文，解答孩子對便便、尿、屁、汗及嗝的各式問題，啟發他們的好奇心。

作者：白明植

出版社：小麥文化

書展攤位：3B-D07

定價：$68，書展價$54.4（8折）

《超好玩動手學量度》

簡介：

想利用科技探索知識，要先懂得以客觀技術來蒐集資料。這本書正是讓孩子掌握不同量度單位，例如認識長度、重量、容量、時間和溫度等概念，以及不同的量度工具及方法等知識，令小孩在收集數據時，懂得再加以分析，訓練解難能力，為科學研習打好基礎。

作者：西恩‧麥卡德爾

出版社：新雅文化

書展攤位：3E-C04

定價：$128，書展價$102.4（8折）

[Happy PaMa 教得樂 第250期]