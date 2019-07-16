副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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其他正向教育圖書推介

【明報專訊】《樂活kids正向教育故事讀本》系列

簡介：

一套5冊獨立故事，包括《30天橫渡太平洋的小豬露西》、《小熊可可的幸福食堂》、《小貓花花的陽光小屋》、《狐狸小勇的秘密》及《愛跳舞的大象菲菲》，結合正向教育和正向心理學概念，每冊以正向教育中的「性格強項」元素作主題，幫助孩子找到自己的性格強項，提升抗逆能力，以正面心態面對成長挑戰。

作者：嚴淑女

出版社：小麥文化

書展攤位：3B-D07

定價：每本$68，書展價每本$54.4（8折）

《正向教育故事系列》

簡介：

正向教育是香港教育的新趨勢，專家相信，只要透過適當的培育，可以增強孩子所擁有的性格強項，活出更精彩豐盛的人生。現在就來跟動物朋友學習毅力、團隊精神、正直、審慎、自我規範、公平、仁慈、希望、勇敢和社交智慧吧！

作者：蘇‧格雷夫斯

出版社：新雅文化

書展攤位：3E-C04

定價：每本$42，全套10本$420，書展價每本$33.6，全套10本$336（8折）

《情緒管理故事》系列

簡介：

智商IQ決定人生基礎，情商EQ決定人生高度。好品格高EQ，不是一朝一夕就教懂，此系列圖書由著名兒童文學作家團隊精心編寫，涵蓋多個情緒管理主題如壞脾氣、恐懼、友情、關愛等，讓小朋友從小就學懂管理好情緒，培養出良好品格。

作者：王一梅、陳琪敬、龔房芳、周銳、冰波、湯素蘭

出版社：小麥文化

書展攤位：3B-D07

定價：每本$68，書展價每本$54.4（8折），全套購買7折

《小青蛙愛靜坐》

簡介：

孩子常鬧情緒？難以專注？但原來孩子也有能力撫平自己的情緒，只要透過練習靜坐，即可有效提升注意力和認知能力，調節情緒，減少衝動，即使遇到困難，也能冷靜地面對。

作者：嚴吳嬋霞

出版社：新雅文化

書展攤位：3E-C04

定價：$78，書展價$62.4（8折）

《我和我的惡魔家姐故事系列》

簡介：

全套12冊，一冊一主題，透過惡魔家姐晴晴與妹妹悅悅的成長故事，以幽默筆觸、有趣情節，帶出孩子心智全人發展必備的4個關鍵全腦商數，包括EQ情緒管理商數、AQ抗逆商數、MQ品格商數與FQ理財商數，令小讀者在不知不覺間學會關鍵概念，從「悅」讀中學習。

作者：潘嘉妍

出版社：小樹苗

書展攤位：1C-D25；3E-B04、B12、B16、B22

定價：每本$48，書展價購1至5本享8折，購6至9本享75折，購全套12本享7折

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

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