副刊
Happy PaMa 教得樂 第250期

Happy Pa Ma

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書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢

【明報專訊】一年一度的香港書展明天開鑼，準備好去尋寶了嗎？「書」海無涯，不想被群籍淹沒，就要鎖定目標。今屆書展，《HappyPaMa教得樂》就特別為小朋友和家長蒐羅了很多長知識、培養態度的好書，一於參照以下書單，親子齊齊增值啦！

文︰沈雅詩、許朝茵、顏燕雯

常言道「態度決定高度」，想孩子將來出類拔萃，今天就先得培育他們的人生態度。生於巴基斯坦的殘障學生摩菲亞，最新推出的繪本《人間望遠鏡之不一樣的媽媽》充滿正能量，而且非常適合小朋友閱讀。

20歲的摩菲亞，6個月大時隨父母來港生活，家有3弟1妹，但只有他患有肌肉萎縮症。「念幼稚園時已經知道了，那時我經常跌倒，老師覺得奇怪，叫父母帶我去看醫生，做了很多檢查，又抽組織化驗，結果就證實我患有肌肉萎縮症。」操一口流利粵語的摩菲亞說。

老師鼓勵參加繪本比賽

雖然患病，但天性樂觀的摩菲亞沒有自怨自艾，相反，他努力過正常生活，每天上學讀書，積極發展興趣。摩菲亞自小學一年級起便入讀香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，轉眼間，他今天已經是中五學生了。經過多年來孜孜不倦的學習，摩菲亞不單畫得一手好畫，作文寫故事的能力也相當不錯。中文科老師譚蘊華見他才華橫溢，於是鼓勵他參加不同的繪本寫作比賽，希望尋找到出書的機會。結果皇天不負有心人，摩菲亞3年前終獲出版社垂青，先後出版過4本繪本，踏上作家之路。

最新繪本 向媽媽致敬

翻開摩菲亞創作的一系列繪本，用色豐富，畫風充滿童真，字裏行間亦滲透着他那股堅韌不屈的精神，極具感染力。他在今年書展推出的《人間望遠鏡之不一樣的媽媽》，則是一本向自己媽媽及天下媽媽致敬的繪本。

「我的身體狀况比以前差，現在除了頭和手指之外，其他部分也動不了，平日起居生活都要靠家人來照顧我，尤其是媽媽，她非常愛惜我，又經常鼓勵我不要放棄，所以，我很想借這本繪本來多謝她。也想大家看到，其他媽媽是如何照顧他們孩子的。」

譚蘊華笑言，摩菲亞為了解其他媽媽的生活，特別做網上調查，「他很認真的，問了很多問題，包括『你的媽媽平日會煮什麼菜式？』、『如果你生病了，媽媽會怎樣照顧你？』，再把這些蒐集得來的資料，以跨頁形式繪畫出來，藉以對比健全孩子的媽媽，與家有長期病患孩子的媽媽之日常不同。」

初出道手稿

筆筆皆辛苦

談到創作的苦與樂，摩菲亞表示，出第一本繪本時，手稿全部是他親手一筆一畫用油粉彩繪插圖，但由於手部肌肉不靈活，非常艱苦；現在出版的繪本都改用電腦繪圖了，相對輕鬆，只是有些細緻動作未掌握得好，要經常重畫，「我想畫媽媽炒菜的動作，但譚老師看後覺得不妥當，因為我把媽媽的手畫得『反轉』了。於是我索性請媽媽站在我面前拿起鑊、拿起鑊鏟來讓我看着畫」。他說，這次是一本與媽媽滿載溫馨回憶的圖書，所以倍覺有意義。

[Happy PaMa 教得樂 第250期]

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