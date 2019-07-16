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楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品

【明報專訊】生活到底是能夠規劃、按部就班？還是「計劃趕不上變化」？80後的楊藹頴和鄔重殷，原本從事與設計及藝術完全不相關的行業，卻中途轉變人生方向，投入創作，以清水模水泥為媒介製作家品擺設；更合力開設陳列室，將其創作理念，展示在普羅大眾的視線之中。

楊藹頴（Sharon）和鄔重殷（Vincent）在香港長大，高中負笈海外讀書，畢業後回港工作。若論學科背景，二人不但沒接受過傳統藝術訓練，其數理出身更是與設計完全沾不上邊。「我在英國修讀數學及電腦，畢業後從事商業分析，工作主要為公司準備各樣財政預算。」Sharon說。Vincent則在加拿大修讀經濟及統計，回港後跟朋友合伙經營網店。在此之前，他倆跟藝術拉上關係的活動，不過是公餘時喜歡繪畫，或旅行時參觀博物館畫廊。

自學水泥調漿 迸發無限創意

初次接觸水泥，是Sharon在網上搜尋禪繞畫資料時無意發現的。「原來有人會用裝修起樓的水泥，製成家品擺設。」自言喜歡粉紅色的她，對這種灰灰白白的東西，產生莫名其妙的好感。Sharon感到詫異，「只是灰色，為何可以做出這樣漂亮的作品，看上去非常平靜舒服。」

然後Vincent從網絡搜尋教學短片，學會如何將水泥顆粒調成漿。

「基本就是將水泥、砂粒和清水混在一起；加入砂粒令成品較堅固，不會太容易裂。」一包包的水泥，是從五金舖購買回來。「我們選用香港品牌，所以作品絕對是『香港製造』。」他笑說。市面出售的水泥，主要分灰色和白色兩種；成品若要製成其他顏色，要在調漿途中加入顏料。將水泥漿攪拌至順滑後，徐徐倒進模具，然後放在陰暗的地方晾乾。至於製作大理石紋，則需配合使用兩種顏色的水泥，把握時間用竹籤「拉花」成心目中的效果。「大概一兩天，便可將成品脫模取出，但要裏外都乾透，則需約10天時間，還要視乎存放處的空氣潮濕度。」Vincent解釋。

脫模後，再用砂紙打磨成品，修整凹凸不平的地方，確保放立在平面上不會晃動，才算完成整個作品。「這個工序可長可短；舉行工作坊時，有些參加者10多分鐘已完成，但也有用上兩三小時。」很快地，現成模具已無法滿足二人的創作欲望；他們找到售賣矽膠原料的模型店，請教對方如何自製模具。「我們使用石膏和3D打印製作初模，然後在容器裏倒入矽膠，待其凝固後，便能用來製作水泥作品。」

4年間，他倆從一顆顆淨色骰子擺設，到現在配搭不同物料，如樹脂、蠟燭，製造出形形色色的水泥作品。「我們自行摸索處理水泥的技巧，或者不符合傳統工序，但會碰撞出一些意想不到的效果。」 Vincent道。水泥外觀粗糙樸實，製作過程亦不複雜，但要做得細緻，還是得花時間和耐性，掌握處理物料的竅門，才有機會完成滿意的作品。他倆發現，水泥在日常生活無處不在，但異常低調，彷彿沒人注意它們的存在。「有趣的是，我們不過改變它一貫呈現的模式，卻已令人認不出來，誤以為是其他物料。」Sharon說。

市集取經 踏上全職創作之路

水泥創作，成為Sharon與Vincent的共同喜好，二人在公餘時熱中投入研發新作品。2015年，他倆成立品牌Shabibi Sheep Workshop；隨着作品愈來愈多，二人還在Etsy（以手工藝品買賣為主的網上平台）開設網店，將作品售往海外。「一來覺得香港人對這類作品不太感興趣，二來網店需要投放管理的時間也較少。」Sharon說。現在，他們擁有一定銷售經驗，更了解消費者的喜好。「香港人偏好混色石紋的設計，外國顧客則多選淨色的作品。」

手作人不都常參加市集嗎？「起初沒想過以創作為業，更遑論從商業運作模式思考品牌如何發展，計算支出和盈利該有多少。如果一開始這樣做，大概什麼也不會做了。」Sharon笑言，他倆對市集毫無概念，朋友圈子裏亦沒有文青及藝術界朋友。既然有了想法，他們馬上搜尋資料，並在2016年5月某個周日，首次參加在維園舉行的市集。

擺攤一天，除了換來一身疲倦外，收入更不足300元，其中一件作品還要是朋友前來探望時購入的，「差點連場租都蝕埋」。他倆檢討失敗原因，「星期日的維園是外籍傭工的聚集點。在風格及價格上，我們的作品都不是她們的喜好習慣吧」。

再接再厲，二人繼續參加坊間不同團體籌辦的市集，包括荔枝角的D2 Place及石硤尾的JCCAC （賽馬會創意藝術中心）。「反應最好的是JCCAC市集，營業額遠超過往5次的總和！」Sharon說。在市集擺攤，他們得以了解大眾對作品的看法，有助品牌的定位及發展。「例如坐枱時鐘，便是因為顧客反映家裏不能用掛牆鐘，建議我們做的。」Vincent說。二人更因而收到香港誠品書店職員的卡片，獲得在尖沙嘴分店開設Pop-Up Store的機遇。

碰巧的是，Sharon在工作上亦出現變動。踏入2017年，她在公司內負責的職務愈來愈少，所屬部門逐漸將業務撤離香港，裁員消息更是甚囂塵上。結果，周末接到開店邀請，翌日上班她便確認自己被裁；突然多了時間和一筆遣散費，反而大大增加開店的可行性，他倆於是坐言起行，立即聯絡對方開會詳談。

由周末市集的一張桌子，到一家為時3個月、面積200平方呎的店舖，規模畢竟大了幾倍，哪來勇氣越級挑戰，不怕血本無歸嗎？「對我們而言，開店的確是一項支出，但不是無底深淵。」Sharon說。他倆發揮其「計數」專業，為自家品牌制訂財政預算。二人認為，開店的機會難得，以數月時間試驗品牌能走多遠，也絕不為過，於是決定放手一試，全情投入建立Shabibi Sheep Workshop。2017年5月，他們在尖沙嘴誠品書店2樓，開設第一家陳列室，既擺賣作品，也開班教學。

互相協調 空間造就品牌發展

兩年後的今天，Sharon和Vincent仍以創作為業。今年初，他們在支持文創發展的荃灣南豐紗廠，繼續水泥創作的旅程。地方大了，需要兼顧事務倍增，比如看店和創作的時間，作品種類數量是否足夠，各種在店裏發生的千奇百怪突發事件等。「大大小小的狀况，很容易令人抓狂。」Sharon笑說。幸而，他們慢慢掌握到分配工作的竅門、互相協調；在生活步伐與創作靈感之間，找到持續發展的平衡點。在作品方面，現時他們主力製作各類家品，比如碟子、時鐘、香薰蠟燭、香座等。「我們近來研究如何用銅喉，跟水泥製造一個傘架呢。」 Vincent道。

空間多了，讓他倆察覺店面佈置十分重要。「在誠品開店，我們本以為對方提供家具，可以省下一筆，卻沒想過跟品牌風格不搭，相當影響別人的購買意欲。」Sharon說。眼看營業額每下愈况，他們立即動手改善陳列室的裝潢，將深紅色牆壁改成灰色磚牆，移動作品擺放的位置。「當看見途人從『掂行掂過』，到有興趣停下來研究作品，實在是相當滿足。」Vincent說。適逢12月，顧客消費意欲和需要增加，「大家買嚟交換聖誕禮物」。營業額在最後一個月達標，不至於蝕本。

除了販售作品外，Shabibi Sheep Workshop接受企業訂單，更有顧客欣賞其佈置店面的心思，邀請他倆設計一家數千呎的concept store。「裏面有café、green house，可用來舉辦小型講座和展覽。我們將用來舉辦工作坊的區域，佈置成藝廊模樣。」Sharon說。對於品牌的未來發展，二人蠢蠢欲動，期待實現各種可能。陳列室方面，「想佈置得藝術感更重一些。」他們正積極調整擺放作品的方式，增加解說的文字介紹，希望大家在欣賞時，有如走進展覽廳一般，明確地了解和感受他們的作品，以及對創作的想法。這些發展機遇，都是他們一開始接觸水泥創作時想像不來的。

■給香港的話

「創作讓我們反覆思考物件的價值；從前的人比較惜物，會想辦法延伸物件的用途，這一點，值得我們深思。」

■Profile

楊藹頴（Sharon）、鄔重殷（Vincent）

80後土生土長香港人，一對從事清水模水泥創作的情侶。2015年成立品牌Shabibi Sheep Workshop，現時於荃灣南豐紗廠開設陳列室。

Instagram：sh.sh.w

記者：陳芷寧

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

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