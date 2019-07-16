副刊

飲食

下一篇 上一篇

玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜

【明報專訊】西瓜清甜多汁，除了即切即食，原來還有多種配搭及食法。莊館行政總廚周世韜一向熱愛創作，他跳出框框，以帕爾馬火腿配蜜瓜為靈感，設計出西瓜配和牛面頰。他先把清爽不太甜的台灣西瓜切件，與慢煮澳洲和牛面頰相間排在碟內，配上惹味而不過辣的口水汁，把清甜果香、惹味辣汁及濃郁牛香融合在一起。

西瓜可切件上碟，也可切成球狀變成「西瓜樹」。帝苑軒中菜行政總廚何偉成構思最近推出的「南海、番禺、順德情懷餐單」時，就嘗試以更精緻的手法演繹美點雙輝及時令果盤。時令台灣西瓜挖起成球狀，掛在裝飾上有如一棵西瓜樹，樹底放了幾件順德傳統甜點椰蓉花生煎軟糍。有如糯米糍般煙韌的軟糍由師傅每日新鮮製作，包裹椰蓉和花生餡，經香煎後外脆內軟。一口軟糍，一口西瓜，同是甜點卻互相平衡，不會太膩滯。

「西瓜樹」配甜點 瓜皮創意煮

瓜肉多汁甜美，瓜皮亦可入饌成桌上美食。陳志祥分享有農友把西瓜皮切絲醃陳醋及冰糖變成漬物，平日可配粉麵飯。何偉成亦忽發奇想，以較厚身的瓜皮，先「拉油」再以上湯煨入味。上湯以雞汁、雞骨、豬肉等煮成，滋味濃郁。上碟時配蠔油芡，入口爽甜，是廚餘變上菜的創意之作。由於瓜皮需時處理，最好兩日前預訂。

1mm果乾 甜脆好滋味

近年流行食風乾果乾。網店「阿比手造」一直出售多款自家製果乾及糖果，負責人Abey今年亦趁西瓜當造，推出期間限定西瓜乾。由於西瓜水分豐富，果肉鬆化起沙，不能以機器切件。Abey唯有以人手逐片切開。約7毫米厚的西瓜片以55℃風乾28小時，只剩下約1毫米，剛好入口夠脆又不太易碎，亦不會因太厚而黏牙。風乾後的西瓜乾味更濃縮集中，鮮甜無比。由於甜度高，一包西瓜乾足與2至3個朋友共享。

■Info

◆莊館

地址：銅鑼灣新寧道1號利園3期地庫B01至B10號舖

查詢：3105 3668

◆帝苑軒

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店B2層

查詢：2724 2666

註：「南海、番禺、順德情懷餐單」由即日起至8月31日供應

◆阿比手造

訂購：www.abeyhandmade.com

查詢：6469 0533

上 / 下一篇新聞

現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
楊藹頴、鄔重殷投入泥漿藝術 粗糙水泥創出精緻家品
後記：赴巴黎參加國際家具展
後記：赴巴黎參加國際家具展
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
木砧板卸力宜斬劈 膠製防霉
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
保養打理：洗潔精洗木砧板招細菌
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
使用注意：膠砧板刮痕易藏污
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
書展攻略﹕毋懼肌肉萎縮症 巴裔少年 拾起畫筆圓夢
其他正向教育圖書推介
其他正向教育圖書推介
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
書展攻略﹕生活中找教材 搭港鐵學STEM
其他STEM書籍推介
其他STEM書籍推介
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書展攻略﹕邊青導師創作繪本 自身經歷喚醒英雄
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
書內書外﹕為書創作 中英兒歌
其他親子教養書推介
其他親子教養書推介
書展活動推介
書展活動推介
INFO﹕第30屆香港書展
INFO﹕第30屆香港書展
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
本周Focus．採訪手記﹕記者出差　24小時作戰狀態
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
活動推介﹕互動劇場解構聲音謎團
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
好去處﹕兒童電影節好戲連場 小影迷跟福爾摩斯查案
必睇推介﹕
必睇推介﹕
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕貓奴喜訊 「黃阿瑪」駕到
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
家家有禮﹕大玩錯視藝術 夏日同「游」荃灣商場
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
人氣小小浣熊登場 海上派對擊退炎熱
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
問專家﹕幼兒睡不安寧 認清「夜啼」四大成因
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
升學攻略﹕幼稚園及小學篇
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
校園筆陣．背山傲海﹕愛因斯坦畢加索 如果是港童……　
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
喜閱愛麗絲﹕驚喜連連的立體書
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
爸媽筆陣．小學雞媽媽﹕聆聽年輕人
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
半職爸爸﹕世上有比選科更難的選擇
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
爸媽筆陣．日式育兒記﹕日本人：而我不知道首相是誰
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
讀樂樂﹕蔬菜民怨爆發！
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
專家筆陣．言語自聊﹕如何講故事？
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
教大GPS﹕不開心只是幾秒鐘
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
專家筆陣．辣媽CEO﹕派位的眼淚
論盡教育﹕通識何罪？
論盡教育﹕通識何罪？