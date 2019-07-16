玩創搭配：西瓜親親牛面頰 惹味「口水」融合清甜

西瓜可切件上碟，也可切成球狀變成「西瓜樹」。帝苑軒中菜行政總廚何偉成構思最近推出的「南海、番禺、順德情懷餐單」時，就嘗試以更精緻的手法演繹美點雙輝及時令果盤。時令台灣西瓜挖起成球狀，掛在裝飾上有如一棵西瓜樹，樹底放了幾件順德傳統甜點椰蓉花生煎軟糍。有如糯米糍般煙韌的軟糍由師傅每日新鮮製作，包裹椰蓉和花生餡，經香煎後外脆內軟。一口軟糍，一口西瓜，同是甜點卻互相平衡，不會太膩滯。

「西瓜樹」配甜點 瓜皮創意煮

瓜肉多汁甜美，瓜皮亦可入饌成桌上美食。陳志祥分享有農友把西瓜皮切絲醃陳醋及冰糖變成漬物，平日可配粉麵飯。何偉成亦忽發奇想，以較厚身的瓜皮，先「拉油」再以上湯煨入味。上湯以雞汁、雞骨、豬肉等煮成，滋味濃郁。上碟時配蠔油芡，入口爽甜，是廚餘變上菜的創意之作。由於瓜皮需時處理，最好兩日前預訂。

1mm果乾 甜脆好滋味

近年流行食風乾果乾。網店「阿比手造」一直出售多款自家製果乾及糖果，負責人Abey今年亦趁西瓜當造，推出期間限定西瓜乾。由於西瓜水分豐富，果肉鬆化起沙，不能以機器切件。Abey唯有以人手逐片切開。約7毫米厚的西瓜片以55℃風乾28小時，只剩下約1毫米，剛好入口夠脆又不太易碎，亦不會因太厚而黏牙。風乾後的西瓜乾味更濃縮集中，鮮甜無比。由於甜度高，一包西瓜乾足與2至3個朋友共享。

■Info

◆莊館

地址：銅鑼灣新寧道1號利園3期地庫B01至B10號舖

查詢：3105 3668

◆帝苑軒

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店B2層

查詢：2724 2666

註：「南海、番禺、順德情懷餐單」由即日起至8月31日供應

◆阿比手造

訂購：www.abeyhandmade.com

查詢：6469 0533