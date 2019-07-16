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現在至8月 本地出品正合時 黃肉西瓜新星 爽甜盡情刨

【明報專訊】天時暑熱，最好把冰凍大西瓜切開，忘記儀態，盡情地「刨」，讓甜美的西瓜汁任性地衝擊味蕾，送上一口清涼。

香港市面常見的西瓜多來自台灣、中國大陸、馬來西亞、日本等地，鮮有本地出產。不過，近年已愈來愈多本地農夫自家種植西瓜，今次我們走入農場親手摘一個本地栽種的青皮西瓜。一刀切開，竟不見鮮紅果肉，只見一片橙黃。咬一口，爽脆香甜。農夫說，這個名為「哈密」的綠皮黃肉瓜，正是今年的本地西瓜界新星。

日裔「哈密」 來港落地生根

夏日的農田是瓜果的天下。走進錦田的小牛農莊，你會看到農夫陳志祥悉心栽種的白玉苦瓜、節瓜，還有豆、茄子、粟米等，而消暑解渴的西瓜亦是他夏日的出品之一。陳志祥自小耕種，種西瓜卻只是這6、7年間的事。起初純粹貪玩，隨意在自己的田邊種植，出品自家享用。後來他參加漁農自然護理署的西瓜推廣活動，獲得瓜苗，於是繼續研究栽種。他說也許初種西瓜時的土壤特別肥沃，因此每個西瓜的重量達到9至10磅，令人驚訝。後來西瓜的重量漸告回落，現時每個約重2至5磅。數一數他瓜棚內的西瓜品種，包括黑美人、黑美人168、新蘭、黛安娜等，品種豐富，形態、皮色各異，今年更有新品種「哈密」西瓜登場。

初聞哈密之名，還誤以為是哈密瓜。漁護署農業主任（園藝）陳益民就解釋，哈密其實是日本的西瓜品種，經署方轄下的大龍實驗農場試種成功後，遂向本地農夫推廣栽種。陳志祥出產的哈密正是今年才推出市場的新西瓜，他在棚內摘起一個橢圓形綠皮西瓜，大刀一揮切開兩半，大量西瓜汁伴隨清脆的咔嚓聲流出。試一口，他露出心滿意足的笑容說：「我今年第一次試種，質量幾好，口感爽，甜度絕對比其他黃肉西瓜（如：新蘭及玉蘭）更佳。雖然黃肉西瓜始終不及紅肉西瓜甜，但憑我口感覺得哈密甜度有11度。」

種瓜高手偏愛黑美人168

果皮墨綠帶條紋的哈密是棚內色澤最深的西瓜，可算是本地出產的黃肉西瓜之中最優秀的品種。至於一旁呈小球形的黑美人168，卻是陳志祥的「賣飛佛」，他認為味道更勝黑美人及甜美人：「黑美人168甜之餘又有口感。我食過許多西瓜，至今仍未有其他西瓜可以取代其地位。」他指出，本地西瓜若是種得好，甜度隨時可達14度，12、13度亦是常見，與日本西瓜相若（以熊本縣產小玉西瓜為例，甜度約13至14度），「別人常說日本西瓜、韓國西瓜好，我就覺得本地西瓜絕對可以『拍得上』」。

「西瓜是好食，但回報率不及節瓜、南瓜等。」陳志祥愛吃西瓜，卻也感嘆本地西瓜風險高、回報低。「香港氣候適合西瓜生長，唯一缺點是雨水過盛，加上蟲害，若在戶外栽種，只有低於兩成機會成功。」

陳益民補充：「西瓜怕水，雨水過多，根莖會爛，收成時若雨水多則容易爆瓜。」想種瓜得瓜，先要在瓜棚上設防雨設施，才有望把收成率提高至八成以上。然而，不是每個農戶都有資金搭建防雨棚。以小牛農莊為例，去年颱風山竹摧毁了一個面積極大的防雨棚，令今年出產大減。

雨多瓜淡 防雨棚提高收成

陳志祥教路如果要食本地靚西瓜，得把握7月中至8月這段黃金時間，因為此時出產的西瓜因氣候得宜而特別甜美多汁。選瓜時可輕拍瓜皮，聲音死實可能是厚皮之故，清脆有回彈力則代表起沙，較有咬口。若聲音是通透的，可能含有極多水分。要分辨內地西瓜與本地西瓜，可以從兩方面入手。他表示要先觀察外形，若是內地出產的，瓜身會較大，較工整； 若是本地瓜的話，瓜身較細，外貌亦未必完美，呈橢圓形或稍微變形都是常見情况。另外，蒂上的枝葉亦是本地瓜的另一憑證，因為不少本地農民摘西瓜時都會連莖帶葉摘下，買西瓜時可多留意。

若要購買本地西瓜，除可直接到農場，亦可經網上平台如Jou Sun訂購。另外，今年其他農場如有心機、振生園有機農場、仁仁有機自摘農莊等都有出產西瓜，並不時在各區農墟出售。

■Info

◆小牛農莊

地址：元朗錦田沙埔村56號

查詢：5600 1115；或經網上農產品直送平台Jou Sun（www.jousun.com）訂購

文：黃怡穎

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

齊入農場「刨西瓜」消暑https://bit.ly/2XYWdsY

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