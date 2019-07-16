西貢清涼遊 四疊潭帶走暑氣

今次，行山達人林穩超（Elton Lam）介紹的路線，由西灣亭起步，先到螺地墩欣賞美景，再到四疊潭感受清涼氣息，之後再去西灣、鹹田灣，再經赤徑去北潭凹，便完成整個旅程。全程約12公里，累積攀升幅度約500米，不算太辛苦，行山新手慢慢行也應付得來。

靜聽流水潺潺 坐石乘涼

我們從西貢市中心，乘坐NR29村巴到達西灣亭，車程約半小時。抵達後，依「西灣經螺地墩」的路標旁邊的小路向上行。小路初段路程可從右手邊遠眺萬宜水庫，在分岔路左轉，不久便到Checkpoint 1——螺地墩。

螺地墩的高度約250米，景觀開揚，可以飽覽蚺蛇尖、長嘴、大浪灣及西灣山的壯麗美景。拍照後，我們跟隨Elton循原路下山，向「西灣」路標方向走至分岔路左轉，便到Checkpoint 2 ——四疊潭。Elton指四疊潭是由多層水潭組成，由上而下層層疊，當中由數條瀑布串連起來，故有「四疊」之名。坐在四疊潭兩旁的崖邊大石上乘涼，靜聽流水潺潺，極為「治癒」。

觀星座椅 貼心定搞破壞？

休息過後原路折返，繼續向前行不久，右邊便見到大浪灣最西邊的海灘——西灣。再向前走，經過一道石屎橋便見「西灣觀星地點」路標，跟指示右轉踏上梯級，沿途左方會先見到一個用來指示日出方位的日晷，再前行約10分鐘便到Checkpoint 3 ——西灣觀星地點。

今年初3月新啟用的觀星地點，由漁護署和建築署合作興建。漁護署在社交平台指，淺啡色的環形座椅，讓山友可從不同角度，觀賞夜星，座椅依據人體工學設計，比躺在平地上觀星更舒適。這些座椅感覺舒服，可說是理想的休息地方。不過，網上有不同意見，批評這樣會破壞自然環境，加上躺在附近的露營營地已可觀星，毋須大興土木。究竟是好是壞，由山友們自行判斷吧。

鹹田灣木橋 打卡心驚驚

我們繼續前行不久開始緩緩落斜，進入最後一個Checkpoint——鹹田灣。這個以水清沙幼聞名的海灘，沙灘上有條小溪，村民搭出一道簡陋的木橋，讓途人出入。不過，走經這橋時感覺有些搖晃，有驚險的感覺。

我們在附近的士多補給後，Elton帶我們向北潭凹進發。經過大浪村（大圍）後，向路標「北潭凹」方向行，其間要走上一段暗斜路段，建議慢行保留體力。之後我們到達風景優美的赤徑口石灘，可欣賞紅樹林，甚至有機會見到招潮蟹及彈塗魚，在這處稍作休息後，再走約大半小時，便到北潭凹，完成今次行程。

■行程

起點：西灣亭→20分鐘（1）螺地墩→25分鐘（2）四疊潭→10分鐘西灣→15分鐘（3）西灣觀星地點→25分鐘（4）鹹田灣→60分鐘赤徑口

石灘→50分鐘終點：北潭凹

全長：約12公里

需時：約3.5小時（不連拍照）

交通︰去程可於西貢市中心的親民街16號，乘坐NR29村巴到達西灣亭回程可於北潭凹乘坐94巴士到西貢市中心

■小貼士

防曬帽子戲法 遮得全面兼透氣

行山裝備中，防曬是不可或缺的一環。今次由Elton介紹各式可阻擋紫外線的用具。他指出帽子可有效遮擋陽光。「帽子款式多，最常見是鴨舌帽，有些設計在帽子與帽舌之間有透氣位，可幫助散熱；另外有些款式是在帽子後方加一塊布，遮擋後頸陽光。有些帽舌較軟身，有需要時可捲起，不用除帽也可令視線開揚，十分方便。」

另一受歡迎款式是寬邊帽，好處是可兼顧耳朵及後頸，配有不同物料如跣水或透氣料，配合不同需要。而常見於越野跑愛好者身上的中空帽，沒有帽頂的設計，可遮陽光兼散熱快，部分款式可摺合起來，方便收藏。

太陽眼鏡是另一重要行山裝備，「夏天的陽光較猛烈，最少要用「UV400」標籤（可阻擋波長400納米以下的紫外線）的鏡片，有需要可選較貼面形的運動型眼鏡，近視人士可選會變色的太陽眼鏡，或者眼鏡內加多個內框度數鏡片，毋須額外帶多副眼鏡。若然對陽光敏感，可配以手袖甚至雨傘，增強防曬功效。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應視察四周環境，確定位置安全後才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

西貢清涼遊bit.ly/2xHLioz