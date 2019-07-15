中醫教路：糖尿≠消渴病 苦瓜可紓「上消」

消渴病的病因與多吃肥甘厚味食物、長期情緒失調、體力勞動過度等有關。從中醫角度，消渴病可分為上消、中消、下消，病機分別為心肺、脾胃、肝腎有熱，多以陰虛為本，燥熱為標。上消患者臨牀表現以口乾、口渴多飲為主；中消患者多吃且常感到肚餓、大便乾；下消徵狀以尿頻量多、口唇皮膚乾燥為主。

苦瓜清心明目 助瘡瘍癒合

「消渴病與糖尿病有重疊相似之處，但兩者並不完全相同。糖尿病的典型表現為多尿、口渴多飲、易飢多食、體重下降，部分徵狀與消渴病類似。譬如病人口乾、飲很多水，中醫便會聯想到與上消有關。」麥俊堅分享其中一個消渴病的個案，病人有定期看西醫，驗血沒有糖尿病，不過到中醫看症時發現患有消渴病的中消。簡言之，消渴病患者未必有糖尿病。

那麼苦瓜對於消渴病有沒有作用？

麥俊堅認為，苦瓜對上消患者較為有幫助，「苦瓜的主要功效是清心熱。其中，上消與心肺熱有關」。根據中醫古籍記載，《滇南本草》及《本草綱目》提到苦瓜，苦、寒、無毒；除邪熱、解勞乏、清心明目。《隨息居飲食譜》亦有對苦瓜的描述：「熟則色赤，味甘性平，養血滋肝，潤脾補腎。」麥俊堅指出，苦瓜味苦性涼，清熱明目，有助瘡瘍癒合，緩解盛夏心煩身熱，治療目痛屬心火引起者，「在中醫角度，苦瓜屬於食材，性味相對平和。但味苦性涼，不宜經常進食」。

雜糧粥減消渴徵狀

想減低消渴徵狀，麥俊堅推介雜糧粥，有清泄胃熱、健脾補津的功效，適合中消氣津兩虧、多食易飢、口乾多飲、大便乾結的人士服用。

■雜糧粥

材料：蓮子（去芯）15克、芡實15克、雪耳15克、綠豆15克、紅豆15克、生薏米15克、冰糖適量（以微甜為度，不超15克）、水約700毫升

製法：綠豆、紅豆、蓮子、芡實浸泡1小時，瀝乾備用；除雪耳外，其他材料加入水中，煎煮30分鐘；雪耳浸泡15分鐘，去芯洗淨；最後10分鐘加入雪耳及適量冰糖調味

功效：全部材料均為甘味；甘味入脾，能補益脾胃；雪耳養陰生津，補脾開胃