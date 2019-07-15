美國國家老齡化研究所的研究發現，中年人聽力減退與大腦顳葉體積減少有關。研究在巴爾的摩長期性研究( Baltimore Longitudinal Study）中選出194人，他們在平均54.5歲時接受聽力測試，並於2008至2015年接受磁力共振腦掃描。結果發現右邊耳朵的聽力下降與腦右側顳灰質、海馬和腦左側內嗅皮質的下降有關，左耳聽力則與腦組織變化沒有關聯。

右側海馬和左側內嗅皮質，亦與早期阿茲海默症有關。研究員相信聽力下降，影響顳葉結構，伴隨鄰近與認知障礙相關的結構產生連鎖效應。

資料來源：Medscape

■研究:合唱團有助癌症康復

最近香港人親眼見證聖詩的威力。英國倫敦大學行為科學及健康學系教授Daisy Fancourt的研究發現，唱歌就像做運動，身體會出現一系列變化，因為涉及呼吸和肌肉活動，不單促進血液循環；同時，壓力荷爾蒙下降，增加安多酚（endorphins）分泌，令人感到愉悅。

Fancourt的研究更發現，癌症病人及其照顧者參加合唱團集體詠唱，透過團員間的互動，建立社區和心靈支持，減少孤獨感，有助康復；即使只聽不唱亦有好處，有助長期患有嚴重精神疾病的人康復。

資料來源：美國國立衛生研究院、英國廣播公司

■中醫讓你一夜好眠

世界衛生組織數據顯示，10個香港人中有4人失眠。長期失眠，會令生理時鐘變得混亂，影響白天工作和學習，嚴重更會引發健康問題。博愛醫院舉辦免費講座，由註冊中醫介紹失眠定義、成因，以及預防失眠的保健方法。

日期：8月17日（周六）

時間：下午3:30至5:00

地點：圓洲角公共圖書館

講者：註冊中醫鄧欣恩（粵語）

報名：8月2日起經圖書館網頁或電話登記。每人只限預留座位一個，先到先得

查詢：2324 2700