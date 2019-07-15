熱昏厥餵水敷退熱貼更傷

醫生指出，突然昏倒的原因很多，可能是低血壓、低血糖、熱昏厥，甚至是心臟病。急救昏倒者，最重要是在安全環境下檢查其脈搏及呼吸。胡亂施救，小心錯失救命的黃金時機。

又熱又侷促 易熱昏厥

酷熱天氣下遊行，不少人在人潮中感到不適甚至昏倒。家庭醫生林永和估計，昏倒原因很可能是熱昏厥（heat syncope），「如果在一個很熱、侷促、散熱不良的環境，當事人大量出汗又面紅紅，這情况下昏倒，是熱昏厥居多」。林解釋，熱昏厥是熱病之一，情况較中暑輕微。因長時間在高溫、侷促的環境下，大量出汗令身體水分流失；加上皮膚血管擴張讓身體散熱，以致大腦供血減少，導致血壓降低而昏厥。

香港急症科醫學院院長蕭粵中補充，昏厥時間長短視乎患者病情的嚴重程度，熱昏厥較輕微，昏厥時間約1至2分鐘，但病情較嚴重者或同時出現熱衰竭（heat exhaustion），昏厥時間則會較長，患者流失大量水分及鹽分，影響心臟及血管功能。

突然受驚 眼前一黑昏倒

另一種昏厥時間較短，屬迷走神經昏厥。迷走神經接連頭胸腹部各個重要器官，迷走神經過度興奮，心跳就會變慢。迷走神經昏厥通常在長時間站立、環境侷促、突然受驚、疼痛、腹瀉時發生；當迷走神經受刺激，會令心跳減慢，血液輸出量減少，加上身體周邊血管擴張，令供應至大腦的血液下降，導致昏厥。林永和表示，這類患者在昏厥前通常會感到滿天星斗、眼前一黑、耳鳴、聲音變得愈來愈遠、視野收窄。蕭粵中指出，此類患者昏厥時，因腦細胞短暫性缺血，擾亂腦電波，有可能導致抽筋情况出現。

空腹致低血糖昏迷 無法自行蘇醒

低血糖是另一個導致突然昏倒的原因。林永和指出，沒吃早餐、超過6小時沒有進食的人可以出現低血糖；而服食舊式糖尿病藥物的病人，若沒吃東西而服藥，亦可能因血糖低而昏倒。一般昏厥症患者昏倒地下後，血流改變，血液由下肢流回腦部，躺下約半分鐘左右便會自行醒來；然而，低血糖人士昏倒後，若不補充糖分，通常不會自然醒來。蕭粵中補充，因血糖低昏倒的情况在香港較少見。

心律不協調 昏厥失脈搏呼吸

昏厥亦可由心臟疾病引致，其中以心室纖維顫動最為危險。蕭粵中指出此類患者昏厥時，心律失去協調，「個心好像打冷震」，心臟不能有效泵血至腦部及身體其他部分，導致昏厥，同時失去脈搏及呼吸；一旦身邊人不及時施行心肺復蘇法，每分鐘死亡率上升3%至4%。

感冒成藥 削弱排汗易中暑

為防昏厥，蕭粵中提醒參與戶外活動前，宜先留意天氣，若是炎熱濕侷，宜先自行評估身體狀况是否適合參與。有些人感冒不適，自覺病情輕微，購買成藥服用後繼續戶外活動，但感冒成藥或含抗組織胺，會削弱排汗功能，令人體更難散熱，增加中暑風險。因此如有感冒徵狀，應在家休息。林永和補充，某些藥物容易導致頭暈，例如降血壓藥、精神科藥物、心絞痛藥。他以降血壓藥為例，血壓藥物會影響身體自然調節血壓的機制，容易引發姿勢性低血壓 （postural hypotension），從坐或躺到站起時，血壓相差大，可能導致昏厥。

電解飲品防抽筋 每15分鐘補水

如在炎熱天氣參與戶外活動時，要穿通爽透氣的衣物，攜帶小風扇或紙扇，有助保持空氣流通，身體更易排熱，減少熱昏厥風險。另外，如長時間逗留戶外，身體大量流汗時，除了多飲水，亦應飲用電解質飲品，蕭粵中解釋，「因為汗水成分不只有水，亦有電解質，如果只補水，身體電解質會失衡，誘發抽筋。」

林永和建議，戶外活動或運動前應先喝水，活動期間亦要定時喝水，大約15分鐘飲1次水，視乎活動及個人需要。另外亦可留意小便顏色，如呈深黃便代表身體開始缺水。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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