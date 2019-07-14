星期日文學‧言叔夏：世界亮晃，穴居寫者淬煉陰翳

——《白馬走過天亮》跋

南方的童年，彷彿讓這種琥珀色的調子，如掛上虹膜般形成詩意的濾鏡，充盈在言叔夏的文字裏，奏成她內在的韻律。言叔夏說話的節奏猶如她溫婉細膩的文字，她說：「從小到大我對琥珀都很好奇，就是，有一個昆蟲掉進去然後琥珀把它凝固着，而這個昆蟲，好像進入一個不是活着也不是死亡的地方。它被封存起來了。」在她創作的時候，時而把它召喚過來，這個童年之地，她認為「未必是一個現實的空間，它常常有很多氣味，很多的光影在裏面」。

南方童年織印抒情肌理

言叔夏形容她童年的生活經驗，「是一團的，像一個渾沌的空間」。生於高雄、離屏東很近的一個偏僻村落，那個她二十年三十年後回去也未有什麼改變的地方，給她的感覺恍如是《百年孤寂》裏面的馬康多，「那是一個沒有時間在前進的地方」。受日本時代教育的祖母，不懂國字卻因信佛要幼時的言叔夏逐字逐句念佛經給她聽。到學校念書後，有一天回家想把課堂學到的知識告訴祖母，她想：「二十世紀在那樣的一個村莊裏面，你告訴一個老人說，我們住的地方叫地球，它是圓的，她並不相信也不能夠理解。對她而言，她的生活就是這樣一個村落。」這於言叔夏，就像琥珀的狀態，內有昆蟲凝固，被封存在某個空間，時間是靜止不動的。這個在琥珀被封存的昆蟲，也是她祖父自日治時期起開始撿拾木材的世界。在八十、九十年代台灣開始進入現代化的生活時，祖父依然令家人「要把這堆材燒完——」才可以把燒洗澡水的爐子換掉，言叔夏回憶時總是充滿畫面、聲音與氣味：「可是那個材是一間屋子的大小，根本無法燒完它。然後我們每次把這個材燒燒燒，一堆材燒到進入灰燼時，就會把地瓜什麼的丟進去，然後去烤它。」小時候她時常跟媽媽到老家附近的山林去散步，那山路兩側是一包包掛着的貓屍，如此魔幻現實的場景，在她的記憶裏，居民還會在樹下遊戲與歌唱；學校會帶他們到附近一個像公園的墓園裏畫畫寫生，「戴着圓帽，背着畫板上山，然後畫的就是這個墓園」，居民也會圍着這個墓園跑步，這是個生與死的交界非常模糊與曖昧的異域。伴隨而來的，還有跟隨賣藝團到村莊裏的龐大白蛇、像鱷魚般裝在麻布袋裏的動物等，這個南方的童年、古老的家族，是她創作上很重要的源頭：「於我會覺得那經驗，它是很立體的，它是可以摸到的。」

言叔夏的青春期屬於九十年代，那是個「有歌的年代」，在她搭回校的巴士時，「常常有一些人會帶自己的CD或者是錄音帶，然後有人會從最後一排把那卷錄音帶傳上來說『拿給那個司機播放』。當時當然有Walkman或者是CD隨身聽，可是我覺得那個時代，整個巴士的人還是可以共享一張唱片，我們會聽某一個人傳過來的歌，就是有時候回想起這樣一個時刻我會有點想哭。現在我們這個時代，歌好像不是這麼一件事，就是自己聽、自己經歷過的事情自己跟它產生對話。可是過去是，我們可以共有一首歌，我們不見得是做同一種工作、有同一種價值的人，可是我們可以在歌裏面對話」。像這個如此南方抒情的時刻，散落在言叔夏文字的肌理。

寫作，要承受思緒的反擊

言叔夏國小便開始離家到鎮外念書，這個到外面念書然後回家的路程，令她感受到一條「語言」的界線：「在學校裏面讀的是知識跟邏輯，可是你放學回到這個村莊裏面，你會覺得有一條模模糊糊的界線，也許那就是語言吧。」這條語言的界線，連繫到日後離開家裏很久的父親——有一天，這個父親俯身問女兒：「長大以後，要不要寫一本書？」這句看似隨意的說話，讓她理解到語言和命運的關係：「我會覺得這句話很恐怖。寫作裏面有一個很根本的宿命，一定是你在這個世界失去了某個東西。語言對我來說是把它索討回來，或者是去追尋它的一個過程。所以後來我父親在我成年以後有很長的時間不在家裏面，這個過程，當然是我的命運，我會常常回到我父親說過的那句話，我覺得它很像一個預言，預言他將要消失。」言叔夏第一部作品《白馬走過天亮》，除了有個離家父親的影子來回復返，也有寫及站在防波堤上的母親——「我注視着遠處將亮未亮的燈塔，陣雨細密地下了下來。夏秋之際的雨，顯得既輕且重，像是羽毛，又像是鐵，打在臉上針扎般疼痛」。然後望着大海的母親說：「好想、好想跳下去啊。」

《白馬走過天亮》某程度上在反覆處理關於家庭的種種：「在我年輕的時候常常會想，寫完這個之後我就會從現實當中獲得拯救嗎？」她這次來到香港參加文學季的講座，跟數年前一樣，同樣戴着牙套。這個把牙齒弄得整齊的動作，像寫作一樣曾經為她帶來一種罪惡感，「好像你這樣書寫、打造一個新的自己，或者是怎麼的，你好像背叛了那個陰暗的世界」。她知道，是不會獲得拯救的，只是書寫有一個倫理性的問題，就是你不得不做，「它不見得會對現實有任何的改變，可是你會在這個不得不做的過程當中，重新獲得一個跟這個世界看起來好像一模一樣——可是它的光影、它的色調暗一點，然後因為這個微微的光線變化，反而讓你在其中獲得另一個世界」。

這樣的書寫、創作，對她來說，就像是面對一道牆壁，「你把球丟到這個牆上，它會回彈回來。我覺得寫作的那種文字有時候很像這個球碰到牆壁的聲音，它是一個迴響。而且因為它會回彈，有時候這個球打回來的時候會打到你自己，所以你也必須要承受它回來的這個力度，就是你丟出去的東西它怎樣反擊你。它有時只是一場跟這個牆壁的搏擊，然後你要使用各式各樣的技術去承受這個痛，將它轉化成別的東西」。這個寫作時無形的牆壁，也反映在物理生活裏，她總要把寫作的桌子面對一面牆壁，而不是窗戶，「因為你會不斷的眺望出去，反而牆壁是比較容易面對自己的空間」。即使在婚後，她也需要這個自己的空間，而這空間在家裏面，是沒辦法讓別人進去的。

在過去的碎片裏反芻與重組

言叔夏高中以後搬到花蓮念大學，後來念研究所時搬到台北，直到現在居於台中，十多年來一直搬遷，蟄伏於一個又一個洞穴般的房子，尤其在研究所的時候，過着很長的一段日夜顛倒的生活，跟正常世界的作息不同：「在白天裏做的夢，是有一種往內不斷把你過去的時間挖出來探索的部分。好像明天不見得是重要的，可是昨天甚至是過去的時間，會在那一個現在的時刻裏不斷反芻。這個反芻的過程，可能許多的回憶，會變成各式各樣的碎片回來，然後重新組成它的順序、邏輯。」穴居的她不太把布簾拉起來，黃昏時醒來，房子裏只開着一盞小燈，有一陣子，她醒來時做的第一件事是放電影，譬如是奇斯洛夫斯基的《紅》，用那種方式進入一天的開始：「等到電影播完你回到街上覓食或是做別的事，突然你會覺得這個世界變得有點浮起來了，跟剛剛那個房間裏電影的時間感是分裂的，也有時候會交纏在一起。」

「我走出洞穴般的放映室，感覺迎面而來的刺目的白日光線，河流一樣將我消融、吞噬。」（《沒有的生活》）不斷反覆地搬居，從放映室、教室、房間、圖書館之間流徙，每個洞窟比起某個城市，更像是言叔夏的家。她不認為自己是屬於某個地方的。

在台北居住時，她其中一個房間在河邊，她時常在黃昏時候醒來，坐在陽台上看那條河，她喜歡《令人討厭的松子的一生》（港譯《花樣奇緣》）這部電影的結尾，女主角死在跟老家非常相像的河畔，導演把這兩條河用剪接的方式連起。她頓時想到，也許她在這個傍河房子裏看到的河水，跟她童年時的那個海口時而連接起來，讓她創作時產生某種連繫。也是剛從花蓮搬到台北後，她的飲食規律不同了，她開始依賴起便利店，或某種食物，並能夠一個月天天吃同一道菜，因為寫作要處理的世界之繁複，她說，「是沒有規則，是一個夢的邏輯，寫作的邏輯，記憶的邏輯，它是破碎的」，所以，她需要這個飲食的規律和重複，去重新整理自己。

盆栽般生活，踏入時間靜止的平原

在《沒有的生活》裏她寫：「日子久了我漸漸理解這樣的生活其實無異於盆栽。沒有長大的野心，也沒有換盆的願望。」盆栽的生活於她，就如慢慢步入中年的狀態。沒法像二十多歲時揮霍自由，進入廣闊一片的高原，前面和後面同在一地平線上。言叔夏如此形容盆栽生活：「每天有人澆灌你，但這個澆灌，你也可以自己為你澆水，去維持在原地像植物一樣的生活。我覺得二十多歲的自己比較像穴居的動物，可是現在感覺起來，比較像是一棵植物，被種在一個地方。」由《白馬走過天亮》到第二部作品《沒有的生活》，走過紅花綻開又凋落的階段，由肆意在黑夜裏亂晃聽見整路匡啷碎石子聲音的她，到走過那條模糊的界線、走過那「什麼都沒有」的地表上，她說：「我覺得活過了某一個年紀，好像你變成這樣一個暴亂當中倖存下來的一個。活下來的這件事情，它就涉及到各種各樣的技術，就是你用什麼樣的技術去面對，你在二十幾歲的時候曾經有一個很內在的暴亂、暴動。那遺留下來的世界其實都是碎片，都是廢墟。可能《沒有的生活》這本書，會談到更多的是，存活這件事情，怎麼跟遺留下來廢墟的世界產生關係，然後怎麼樣辨識我之外的他者，怎麼樣找到一個生存的方法，保有自我，可是又同時跟外在形成對話。」

走過暮色的殉美，活過了這個年紀，就是時間感不會前進的時候，「我覺得我現在有很強烈的這種感覺，比方說如果你沒有按照你這個年紀——我這個年紀的朋友都生小孩了，然後小孩會開始另一個時間性，生命當中沒有這種遭遇的話，你會進入到一個平原，或者是高原的狀態。」在《沒有的生活》裏她寫，這像是一個終年不斷旅行的旅人，「在歷經了一整個冬日的長久跋涉後，終於抵達的最後一個上坡，來到一個一望無際的平坦曠原。往前與往後，沒有山稜，沒有房舍」。離年老很遙遠，可是內在已經，「好像某個部分衰老了」。

言叔夏的兩部作品通常被稱為「散文」，可她似乎不安於這種文體，她認為散文是個很危險的文體，大概是暴露與赤裸的感覺，讓她感到羞愧與困擾：「別人可能以這個你暴露出來的自己來想像你，這個關係我覺得很可怕，所以我寫完這兩本書之後，常常會覺得我不敢打開看。」在一篇報道中言叔夏說過往後希望把「我」相對擦淡一點，她如此闡釋：「這個的意思是，轉化它吧，轉化它，變成另外一種形式，這個形式不見得是這麼具體的跟事件產生聯繫，在裏面可能有一些小說的元素，但是它又不是真正的小說，是那種帶着強烈小說系統的東西，它還是保有散文的自我，但是在其中可能會用小說的技術讓它變得立體。」

文 \\ 林凱敏

攝影 \\ 黃志東

編輯 \\ 關曉陽

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