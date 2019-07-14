未來城市：社運中迎接成人禮 年輕人前路新抉擇

DSE考生朱仔 立志做社工 保護青年

DSE放榜翌日，相約在沙田港鐵站外連儂牆，朱仔是皮膚黝黑、戴眼鏡的憨厚青年，他總是寒着背，疲憊的雙眼總是警覺地留意着連儂牆的情况。當天中學生反修例關注組自發在沙田設立連儂牆，讓人寫低心聲，18歲的朱仔在這班中學生當中已經是大哥哥。

「我是碌碌吓Ig見到這個關注組，覺得他們好像唔識死咁，仲咁細。所以，我想將以前的經驗、contact、物資幫他們。他們只是中學生根本咩都未試過，就算關注組創辦人都未接觸過政治，今次是他第一次落手落腳去做。我見到他們這一份珍貴和勇氣，決定要去幫他們。」他表示，雨傘革命後一度感到無力，好少理會政治，但見到這群中學生如此不顧一切之後，決定成為年輕人的後盾：「我覺得五年前我們咩都做唔到，五年後是不是要重蹈覆轍呢？是不是可以將我們有嘅嘢試下孤注一擲？」

他說自從6‧9遊行後，幾乎每天都在參與或籌備運動，就算DSE放榜都沒有感到緊張，「我都和別人說自己完全不記得了要放榜，因為要反送中，每星期都要遊行或示威，6‧9、6‧12、7‧1，都花了好多時間在入面，基本上已忘記這件事（放榜）」。他的DSE成績合乎預期，考獲444445。在運動發生前，他原先打算報讀中大神學系，但現在決定改選理大社工系。

「雨傘革命時，我雖然見不到好多宗教領袖企出來保護年輕人，但我好好彩認識到一個牧師，他好努力幫我們，他觸動到我的地方是如何透過宗教保護人。」但今次運動卻令他發現自己更想當一名社工，「社工都是去幫番個社會，五年前無乜社工出來。五年後前線有一班社工，社總都派社工在前線支援，有衝突時社工出面協助學生。社工職責是在昏暗社會，尤其對待青少年上，一方面紓解情緒，一方面保護青少年和受傷的人」。

四度被捕 不想青年同樣經歷

保護，這兩個字在短短半小時訪問中說了不下十次。為何想保護人？「可能基於我自己的經歷，其實我在雨革後被拉了四次，上庭兩次，第一次判了坐監，之後上訴改判感化令。我覺得這個政權是多麼荒謬，才要將一個中學生帶入監牢呢？」二○一五年三月一日「光復元朗」反水貨客示威中，亦即「元朗以胸襲警」案中，4名市民因襲警及阻差辦公罪成一度被判囚，朱仔是案件首被告，當年只有14歲。

此時，暴雨忽至，滂沱雨聲在沙田港鐵站反覆迴盪，散落的雨點如一絲清泉微微紓緩悶熱黏笠的身軀。驟眼望去，這個半戶外石屎空間與立法會「煲底」其實有幾分相似。「當時驚㗎，要在壁屋懲教所還押14日，之後繼續讀書等待一年上訴，那年我只有中二，每個月都請一兩天假去高院搞手續。當時會想，不知道會不會讀讀吓書要入去坐監呢？所以這是我為什麼這麼想保護他們的原因，因為我以前都經歷過，我不想他們和我一樣被屈。」他說最煎熬是還押壁屋時，會被懲教人員體罰，還記得最終上訴成功，判感化那刻，家人都哭了。但他不曾後悔，「因為我無做錯」。

盡地一博 至少活過

那一段候判的時日，他說發覺自己變得成熟了，「以前只會想衝還是不衝，企不企前線好？現在會去思考社運的本身每個崗位的作用，而現在我會選擇企在後方支援前線」。看看眼前的朱仔，老成的說話與稚嫩的臉孔形成強烈的對比，「就算DSE考得不好，我覺得不要灰心，其實我們不一定要讀書的。書幾時都有得讀，但香港無咗就無咗」。他又幽默道：「雖然長期社運對人和社會都不好，我經常說笑話再持續下去，他日學生只會識得如何起路障、如何解胡椒噴霧和催淚彈。」但他從他們身上見到希望，他說，有班人默默奮鬥，為社會不公發聲，這是對香港人的鼓勵。

「我覺得一日林鄭繼續玩文字遊戲，一日都是用這種嘴臉，一日不答應五大訴求我都不會收手。否則會對不起被捕的青年，會繼續有政治檢控，可能會重蹈雨革或魚蛋革命的結果，一班無名的人在後面被捕被砌生豬肉。」他認為一旦放棄就等同令當天衝進立法會的一切行動失去意義。「倒不如盡地一博，玩all in，就算被捕，就算我們他日失去時間，至少我們活過呀。至少我們做過，不會因此後悔。」

大律師吳思諾 對話平台 多多都無用

行政長官林鄭月娥上周宣布《逃犯條例》修訂工作已經「壽終正寢」，當天她提出未來聽取青年意見的建議，包括改組青年發展委員會（青發委），以及接納意見透過民間力量建立開放平等的對話平台。青發委唯一泛民委員、民主黨背景的大律師吳思諾受訪時說，唯有一人一票由青年選出來的青年議會，這樣的改組才是有用的。

「但我想對於政府官員來說，我的想法比較大想頭，雖然聲音單薄，但我會盡我能力發聲。」吳思諾表示，固然認同現時由建制派成員主導的青發委根本不能夠代表青年，絕對應該改進整個組織架構，「但今次件事（反送中運動）的問題不是出喺呢度」。

林鄭不讓步不聆聽不回應

至於林鄭所指的民間對話平台，吳思諾就批評：「其實香港公民社會一直都好活躍，已經有好多這類平台，其實你睇吓過去幾個月，有幾多個團體入過書，口頭的、書面的都入過。她聽不到嗎？人們不斷在傳媒裏喊話，她聽不到嗎？她不回應罷了。」吳思諾相信只要林鄭一日執迷不悟，再多的平台根本無用，「而且我又不覺得現在青年和政府存在溝通問題喎，現在五大訴求講得好清晰呀。其實當日記者會她都有嘗試回應㗎，只不過她不讓步，不存在聽不到的問題囉，只不過她仍然都不肯回應你」。

問題核心是無民主制度

因此，吳思諾相信歸根究柢，整個反修例運動背後，其實是香港人需要和缺乏民主制度，無辦法有效地向官員問責。所以她認為要解決長遠問題的核心是要落實雙普選，必須重啟政改。「之前經常說，究竟香港是不是、或者有沒有適合的條件去實行民主制度？我現在覺得這場運動，正正證明香港是有充分的條件實行民主制度。香港人真的是和平理性講道理的一班人。不是亂來的，其實我看到這些年來在傳媒上、公民社會上的公民教育和人權教育其實是植入民心，是有成效的。」

爭取普選，長路漫漫，政府即時可做些什麼才能為青年帶來希望？是不是只需要聽聽青年說什麼？「唔係。」吳思諾斬釘截鐵。「我覺得長遠解決要靠民主制度，但現急要解決的是另外四個訴求，既然和撤回無分別，就正確講撤回。而成立獨立調查委員會好緊要，因為人們是相信法官，這樣才能真正解決市民的鬱結，消除警民對立。其實警方都好辛苦，要控制住情緒，他們就像是政權的棋子。要解決鬱結就是要還一個公道。」吳批評：「但她就是不肯開（委員會），可能有其他政治考慮啦。」

港大教授陳祖為 無悔雨革促成世紀對話

反送中運動至今逾一個月，究竟最後會如何收科？回看雨傘運動，10月21日學聯和政府的世紀對話，有不少評論視為運動無疾而終的分水嶺。當天促成雙方對話的中間人之一、香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為回看當天，會不會修正自己的看法？

「就算我用今天眼光重看，我仍然對當時的判斷是持守的。但是當時的學生是要爭取推翻8‧31嘛，是好難的。因為要直接動搖的不是香港政府，而是北京，好難的，要隔山打牛。」他堅持想法的原因有二，包括當時已經佔領馬路一段時間，如果政府不武力清場，其實民意會開始逆轉；第二是當時學聯仍然處於領導地位，政府選擇和學聯對話，是給予學聯一定認受性，因此就算無法推翻8‧31決定，而是得到其他方面的讓步，都會令到雨傘運動不至於「爛尾」，而且令學聯可以繼續維持領導地位，並且提供退場理由。「但見完一次之後，學聯不想再見林鄭，社會見不到學聯再有領導能力。之後學聯就做出好奇怪的事情，例如上京見習近平，又鬧人沒有幫忙約見等，又夾硬要再衝擊多次，變成形勢是好不利。如果不對話，就會繼續流血，繼續拖下去。」

學聯是令到當日對話失效的主因？「我不想咁講，但我覺得當時的學聯策略上是錯誤的。」陳祖為認為當天的對話目的並非贏一場辯論，學聯當天的辯論表現的確好好，「但辯論之後到底發生咩事，其實大家在辯論之前提過的訴求，政府提出的相應建議你是不是接受呀？如果不接受，你下次是不是可以要求再多點？這些是要繼續，如果對方繼續願意和你傾，你咪要繼續談判囉，應該是這樣」。他說當時有建議學聯繼續和政府對話，但不被理會。

解鬱結須設獨立調查委員會

「但今次反送中運動不同，」陳祖為認為由於示威者並沒有霸佔馬路，而是利用其他方式向政府施壓，「如果佔馬路，運動會一樣面對好大壓力的。政府一日不滿足你五大訴求，一日坐喺度，就會好弊，就要進行對話。但今次不佔馬路呢，對不對話其實已經不重要」。而他提到很重要的一點是今次運動並沒有大台或領袖，沒有人可以代表大部分示威者聲音，「同埋對話是為了什麼？如果政府根本沒有提出進一步讓步，示威者根本不想和你對話。如果政府真的想要對話，那就要先在重要課題上讓步，表現出真正誠意、營造氣氛之後，可能示威者會想對話，而不是等對話之後才去了解之後要做什麼，根本沒有討論的空間」。而且示威者已說清楚五大訴求，政府只有做或不做。

究竟今次運動要贏到什麼程度才該收手？「雖然現在沒有用『撤回』這個字，但都令到修例夭折了。但付出的代價實在太大才拿到這個結果，用了幾多人的血汗、生命和時間。加上一些表面上好合理的要求，例如設立獨立調查委員會，政府都做不到。老實講，我們無贏晒。」他認為現在問題的關鍵不在於勝利與否，而是要長遠解開警察和示威者的鬱結，是必須靠設立獨立調查委員會才能成功。「否則由一個示威者不太信任的組織去做，無論結果怎樣，人們都會說你不公道，變了不是示威者贏幾多的問題，而是示威者仍然覺得好失望，咁有道理、簡單和卑微的要求，政府都做不到呢？這種憤怒可以理解。繼續憤怒就會繼續搞下去，嘩，今次出盡九牛二虎之力都仲未得，就繼續搞下去囉。」

即時止血 問責官員須落台

電話訪問當晚，港大生舉行「光復港大」集會，不滿港大校長張翔譴責示威者的聲明，陳祖為亦有上台發言。在集會之前，陳祖為更在fb帳號發表重寫張翔聲明的帖文，促請政府為香港青年人帶來一瞥希望（glimpse of hope）。政府怎做才可以為青年帶來希望？他說他已向政府反映，他認為現在的香港就像身體的一部分在流血，但是政府自覺沒有流血，反倒檢查身體其他部分，例如血氣運行得好不好，可不可以打通一下經脈，是完全遠水不能救近火。「其實現在應該先要救火和止血嘛，所謂為青年帶來希望和青年溝通，這些是完全不能夠止血的東西。要止血，即時為青年帶來止血的希望，是即時要做一些大動作，顯示你的決心和誠意。」

要做到止血，他認為第一要成立獨立調查委員會；第二所有行政會議成員為了大局全體辭職，讓林鄭重新委任一班比較能夠反映民意的人；第三就是問責官員一定要落台，「就算不是林鄭，李家超是難辭其咎的」。

「救了火和止完血之後，才真的可以和青年人講將來。」他說要令年輕人依然看得見希望，並不是對政府有期望，而是他們對於人性和香港人重新有希望。今次運動令很多年輕人重新燃點對人性的信心，對香港人願意挺身而出的這種決心。他語重心長地說，「路是要自己行出嚟，不是寄望別人開條路畀你，今次咁多人出嚟行，我相信繼續行落去，是會有愈來愈多人。因為這幾個月的事情，我們得到鼓勵和會繼續相信，香港人的一種團結精神和不認命的精神」。

【青年篇】

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、資料圖片

編輯 // 林曉慧

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