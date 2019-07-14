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2019年7月14日星期日
星期日生活
設計聯盟達人Tony Stark 眾籌登報 設計10年功 為了呢20個鐘
心的看顧
「我無聊啫，所以畫朵花。」
安徒行傳：納米大字報．流動連儂牆
周日話題：初探暴動法——公眾安全？還是白色恐怖？
同場加映：足本《悲慘世界》（音樂劇）
七情上面：兄弟爬山考心力
讀書/新鮮熱辣：自由路上
開門讀書：大自然孤獨課
什麼人訪問什麼人：超脫人類中心主義 開拓科技想像——專訪哲學家許煜
movie chic movie style：《撞死了一隻羊》 復仇與慈悲之間的夢
論語‧電影：人．偽人
家明雜感：電影的倫理 影展的公義——記台北電影節2019
影片簡評：《反斗奇兵4》 I
藝術初體驗：Fraternity and Solidarity
單元連載
星期日文學‧言叔夏：世界亮晃，穴居寫者淬煉陰翳
另一個胃：軟滑鬆脆難以抗拒 特濃朱古力雪糕配蛋白餅杯
無定向學堂：從韓國BTS神話 看Z世代力量
通識導賞：維持治安只能靠警察？
街知巷聞：一張Memo紙 築起小社區大社會
未來城市：社運中迎接成人禮 年輕人前路新抉擇
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家明雜感：電影的倫理 影展的公義——記台北電影節2019
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【明報專訊】每年去台北電影節，回來都是同一結論：它是我們的「他山之石」。香港的各種電影節、電影獎項，有些歷史更悠久，甚至是亞洲最早。可是久而久之，理念及執行上已被別人拋離。
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設計聯盟達人Tony Stark 眾籌登報 設計10年功 為了呢20個鐘
心的看顧
「我無聊啫，所以畫朵花。」
安徒行傳：納米大字報．流動連儂牆
周日話題：初探暴動法——公眾安全？還是白色恐怖？
同場加映：足本《悲慘世界》（音樂劇）
七情上面：兄弟爬山考心力
讀書/新鮮熱辣：自由路上
開門讀書：大自然孤獨課
什麼人訪問什麼人：超脫人類中心主義 開拓科技想像——專訪哲學家許煜
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論語‧電影：人．偽人
家明雜感：電影的倫理 影展的公義——記台北電影節2019
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星期日文學‧言叔夏：世界亮晃，穴居寫者淬煉陰翳
另一個胃：軟滑鬆脆難以抗拒 特濃朱古力雪糕配蛋白餅杯
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未來城市：社運中迎接成人禮 年輕人前路新抉擇
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