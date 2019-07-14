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家明雜感：電影的倫理 影展的公義——記台北電影節2019

【明報專訊】每年去台北電影節，回來都是同一結論：它是我們的「他山之石」。香港的各種電影節、電影獎項，有些歷史更悠久，甚至是亞洲最早。可是久而久之，理念及執行上已被別人拋離。

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