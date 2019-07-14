安徒行傳：納米大字報．流動連儂牆

黃與林的裝置並置11塊空白的布幕，各自的面積參照自香港11間大學內各「民主牆」的原來尺寸。觀眾可以從一些堆放在布幕附近的小板塊上，閱讀創作者經調查考究出來的關於這些「民主牆」的歷史，也可以在作品構成的空間中閱讀與思考學運、民主牆，與香港的過去與未來。在討論中，筆者補充了八十年代初一段差不多已經被遺忘了的歷史片段，亦即1982年，香港的大學生曾經積極響應中國修改憲法而向人大遞交意見書。其中一項反覆思量、爭議不少的意見是關於應否保留在1975年文化大革命期間，曾經寫入中國「憲法」的「四大自由」（即大鳴、大放、大辯論、大字報）。

小布爾喬亞公共領域 源自革命工具

香港的大學校園在六七十年代相繼出現民主牆，密切地與當年貼大字報的文化從大陸傳到香港有關。六七年暴動中，左派把大字報四處張貼，批鬥港英，使大字報這形式在社會留下負面印象。但在大學校園，七十年代各種各樣的左翼思潮大行其道，由學生會管理的「民主牆」四處貼滿大字報，別有風景。同學們透過大字報議論思想，批評時局與校政，起草與書寫均嚴肅認真，「小字報」的評論、交流、回應往往也非常熱鬧，形成一個活潑的、讓不同意見能理性交流的「公共領域」。有趣的是，這種小布爾喬亞的公共領域乃改造自一項充滿血淚的革命工具。然而，在七十年代末與八十年代初之交，北京西單的民主牆運動，緊密地連繫着當年在中國爭取出版自由的「民刊運動」，是中國當時異見分子公開發聲的唯一途徑。香港學生對應否在「新憲法」底下捍衛這項「自由權利」，心情矛盾。

歷史滄桑，數十年來校園民主牆的角色隨着新的傳訊、印刷科技的出現，以及學運的起伏不定而大大改變。不過，這幾年來環繞民主牆卻多番出現激烈風波，爭議的焦點仍離不開言論自由與表達的權利。

傘運連儂牆 僅一道美學風景

場景來到雨傘運動，金鐘政府總部的一幅牆上出現如海的貼紙，表達意見與心情。斑駁艷麗的色彩和抗議的當下政治作用，令人聯想起布拉格那幅滿是塗鴉，刻鑄着捷克人民抗爭歷史與六七十年代反抗文化的「連儂牆」，並以之命名香港這個新冒現的表達空間。「連儂牆」給香港人重新演繹，重新發明，形式和意義再次流轉。可是，傘運中的「連儂牆」卻仍然只被視為金鐘佔領現場的一道美學風景，給困鎖在一個相對「安全」的領域，還未走到抗爭的第一線。

直至這個漫長的夏季，把我們幾乎所有「非暴力」抗爭的形式都用盡，都仍然未減運動所煥 發出來的熱情與能量，小小一張「報事貼」就出場扛起抗爭的大旗，裝載着我們的憤怒、意志、期待、與祝福走上前線，如水銀瀉地般向各區湧去，進佔那些平日香港人毫不在意、冷冰冰地只是待在那裏的磚牆。

「牆」——再次成為一個必爭的佔領空間，街道路面的佔領變身成為牆的佔領，佔領的戲碼由陣地戰演變成可攻可守的游擊戰。人如水地散瀉，報事貼也是隨「撕一貼十」的原理無限輪迴，無限再生 。

「反送中」連儂牆 重塑社區生活世界

如果說，傘運期間政府總部外牆上海量的報事貼，是因其美感而被命名為「連儂牆」的話，反送中運動中如洪水般游走各區的報事貼，則是因其厚重的內容，使得它們所佔領的牆都變成了一幅幅「民主牆」，每張報事貼其實就是「納米版」的大字報。這些民主牆和大字報構成了一種新型的公共領域，重塑了被大眾媒介和網絡世界所分割和私人化的社區生活世界，那個充滿張力、矛盾，也充滿能量的真實生活世界。納米版的大字報不單是個人情感和意見的宣泄，也是團結、連繫，與分化、對抗的中介物。它們把私人化生活世界所掩藏着的政治彰顯、引爆，重新構造和激活我們的日常生活。

這種公共領域不再像是屬於校園內的小布爾喬亞，而是溯源自某種類型的「直接民主」。這種「直接民主」之所以在香港要借助小小的報事貼，以及那些臨時搭建的民主牆出現，正是因為建制化了的政治空間，偽民主的機構已經聲名狼藉，無法發揮作用。這些演化出來的納米大字報和港式民主牆，也搭建了香港當下的抗爭和各地歷史上偉大抗爭運動的想像聯繫。從捷克的布拉格之春，到約翰連儂所象徵的那個青年造反年代，以至七十年代末中國大陸民主牆運動，到香港校園內民主牆的興起、傳承、演變……多種駁雜歷史動力的匯流，經過本地實踐的轉化與改造，共同構成了眼下香港抗爭文化的又一次創新。

遙遙呼應波蘭「小矮人革命」

流動的「連儂牆」實踐，是使香港這場史無前例的「逆權運動」永遠不會消亡的其中一種形式。它令筆者想起1981年波蘭政府動用坦克、頒布戒嚴令、打壓團結工會運動之後，弗羅茨瓦夫市（Wroclaw）的團結工會支持者不斷在各地牆壁畫上密密麻麻的塗鴉。是時波共當局不停地重新粉刷牆壁，留下一塊塊白色污漬，塗鴉者伺機又再次寫上政治口號，無限循環。後來一個名為「橙色選擇」的團體反其道而行，不再在白色污漬上寫口號，而是印上無數可愛的戴紅帽的小矮人，當局一時之間找不到清刷小矮人的理由。當地市民於是懂得新的抗議方式，全部裝扮成小矮人的模樣上街示威，「為小矮人爭取人權」。

在1988年東歐發生巨變的前夜，波蘭全國各地發生連串遊行，參加的人都打扮成小矮人，戴上木偶帽，手裏拿着搖鈴與玩具喇叭，口裏喊叫：「沒有小矮人就沒有自由！」當局也不知所措，曾經下令「逮捕所有小矮人！」但波共終究屈服，同意讓團結工會參加大選，波共最終失敗。史稱這場是波蘭的「小矮人革命」。

香港的抗爭報事貼和波蘭的小矮人一樣，都是永遠打不死的，因為它們都是隨境而生的抗爭運動產物。而當世界愈益荒誕，例如荒誕到要逮捕所有小矮人一樣，任何手上的事物都可以成為反抗的工具。

發明報事貼的人，或者不會想過它會變成爭取表達自由的武器，正如任何牆壁的建造者都無法預計牆會服務於民主運動。運動也者，乃是事物的生成變化。Be Water也者，就是不執著於形式而有力為生命創造新的形式，這是無權勢者的力量，也是革命的力量。

文//安徒

編輯//馮少榮

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