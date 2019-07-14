「我無聊啫，所以畫朵花。」

社工在滑梯上貼了一張紙，命名為「傾計（偈）區」，在烏黑寧靜的角落放置memo紙與小小一幅連儂牆。

一個男生走進去，半彎身在寫。

我湊近，「可唔可以同你傾陣偈？」「吓，哦，好呀。」看看，什麼字都沒寫，他畫了一朵好簡單好簡單的花。「為何畫一朵花？」「無聊啫，想畫啲嘢。」來到覺得怎樣？「……其實我又唔係話好傷心，始終他不是我認識的人。」

社工把「傾計區」旁邊的涼亭喚作「樹窿」，希望哀傷的人完成告別儀式後，會走進來放下一些話。一個人坐在涼亭旁的長椅上，哭得淒楚，臉都紅了。旁邊一個社工在踱步，也在守候。我問：「來的人會跟你說什麼呢？」「其實他們不知道可以說些什麼，我想這是最沉重的。有些人告訴我他很憤怒，有些人說很難過，都算講到。但有人卻不懂得如何說，壓到透不過氣，你問他情緒如何，他也答不上，所承受的更加重。」

畫花朵的人向我道歉，「我都唔知自己講緊咩」，我說沒關係，我也想聽。「我覺得……點講呢，好唔真實呀，成件事。即係……原來一個人可以，本身見住佢生勾勾，轉過頭就走咗。」他從斷續的說話，慢慢開始完整描述。6月15日，他跟朋友吃飯，從金鐘站往太古廣場的天橋上，看見在高處站着的梁先生，當知道最後的發展，「我完全未接受到，事情很不真實，我搭了成個鐘的車回家，回去才漸漸想到這是什麼一回事，係咁喊」， 「我開始明白原來有一班人是非常着緊這件事，程度遠高於我自己，和我想像到的程度，所以死者的舉動也令我對這件事更着緊」。感覺很重嗎？「我覺得是一種壓力。梁先生說了幾項訴求，大家從此多了一條人命揹在身上。不撤不退是句口號，我不相信一百萬人都那麼堅定，就算林鄭一步不退，終有一日人都會散去；但當你絕望而退，這條人命會令你有罪惡感，有內疚的感覺」，他又想想，「但壓力也不一定是壞事，都推動到大家前進，喚醒更多人，就像今日的活動，雖然好多人在哭，但我覺得還是正面的，大家一起做一件事」，「每一次有人死，我就會摺花，摺完派給人去獻花。人就係咁，有時要做些事，不知叫分散注意力還是抒發情緒，有少少治癒的感覺。」

天黑之後下大雨，來的人愈來愈多，排長龍到隔一條馬路的球場。一個女孩手上，是一束黃色的花。「為什麼你會挑黃花而不是白花呢？」「我有躊躇過，始終梁先生著黃色雨衣，買黃色的花比較有象徵性。」這死亡，你如何消化？「我都明好多報道新聞的記者選擇不為之後的個案落墨太多，不想更多人跟隨，但我嘗試從死者的角度去想，也想尊重他們本身的意見，他們想自己的聲音被聽見的話，我們都希望可幫他完成心願。不過，我也怕數字會繼續上升，希望在網上與陌生人傾偈，多做輔導的角色。」她堅定：「還要行埋佢哋嗰份，不想自己有懶的藉口。」

「打緊仗呀，點停呀！」

「不如你停一停啦，唔好睇咁多post，畀自己休息一下？」以社工身分安慰年輕人的他說，現在逐漸明白為什麼當他這樣勸，年輕人會激動回應：「打緊仗呀，點停呀！」都因為太着緊。雨水是催化劑，他知道這晚氣氛將更沉重，「見到一個傾一個囉」，作為社工，他與同工編廿四小時的更，出去執仔，一聽到企圖自殺的消息，就趕到現場，不知不覺中，他自己亦停不下來，「會擔心找到這一個，另一個又出現，要等到知道這個case有人在找，便仆去找另一個，還是現在就得去找另一個？何時完成？原來冇」。當被朋友勸停，他也想答，打緊仗點停呀。

然後他去看海，看着浪來又去，去了又來，送走一個浪，還有一個。「合上眼一會，係呀，我會miss了幾個浪，但休息一會是容許的，有其他朋友守望，就讓他們接力吧。」他形容這天告別禮的一切，也是個療癒的過程，「當大家排隊，是在沉澱心情；到白色帳篷簽弔唁冊，可用自己的方法透過這些動作去悼念」。沒走進「樹窿」的人，他擔心他們，「這裏設樹窿聊天、連儂牆留言，是想大家愛自己多一點」，「我們都看到這是長途戰，社會上不同的人都在他的崗位努力，那我們也跟大家一起行」，他笑了，看起來像無奈的苦笑，「就係咁樣喇，做唔到啲咩㗎」。

「謝謝你陪我傾偈」

男生把畫下的花貼在牆上，聊了好一會，他才以順帶一提的語氣帶過：「你剛才過來對我說話的時候，其實我正在哭，哭到有點失措，想不到要寫什麼，只好畫花。」來到排隊、獻花，他說腦袋一直空白，直至看到滑梯旁所掛的一頁頁圖文，內容希望看到的人嘗試擁抱自己，「不知道為什麼就流淚了」。

帳篷內簽弔唁冊的人，都寫「我們不會忘記」、「我們會代你走下去」；在各區連儂牆貼得最多的內容，是「香港人加油」。未敢停息的奮勁，收埋了多少自己？這夜，我對遇上的人問：「你自己呢，怎樣感受這場死亡？對你來說是怎樣的事？」每次聊不過十幾分鐘，有人告訴我，自己曾走過抑鬱低谷；有人說，自己在中學時都經歷過朋友驟然離世。如果願意向身旁的人輕輕問，總能微微聽到壓在心底的聲音。我向畫花人道謝，「謝謝你陪我傾偈」，他說傾一會偈，都舒服了一些，「你介唔介意我問下，撇除記者身分，你自己對這件事怎麼看？」關掉錄音機，「我自己呀……」

文、圖//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

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