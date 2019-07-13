由做紙到裝幀 落手落腳 做獨家書

都市節奏愈走愈快，生活以方便快捷為上，買書也不例外。以前買書，要親身到訪書局；現在網購即可，懶得等待運送時間的話，電子書是優秀的代替品。若買書只為了讀取當中內容，實體書已變得不再必要。可是，每個閱讀媒介也標誌出版業的一個個突破，若說電子書的價值包含了人類精心鑽研的科技，那實體書的價值就包含人的手藝了。雖然做紙及裝幀都可以機器代勞，但想度身訂做紙張的厚度、觸感、印刷效果甚至壽命，以及製訂配合自己閱讀習慣的裝幀方法，還是人手製作的彈性更大。

回收物料做紙 牛奶盒最柔軟

想親身體驗做紙，其實原材料已隱藏在日常生活間，靜候你發掘。楊慧（Because Yeung）是本地紙品工藝工作室「水木研社」的創辦人，她以回收物料製作手做紙，物料包括紙廠丟棄的紙邊或舊校簿，還有利市封、咖啡濾紙及牛奶盒等等。「原材料最影響紙的質素，硬身、軟身、襟用、易爛，都視乎原材料的纖維。」Because解釋道。所謂「紙的纖維」，就是撕開紙張、紙邊緣的那些「毛毛」了。她解釋，看「毛毛」的長短就能分辨紙張屬長纖維還是短纖維，「短纖維的紙質沒長的好，紙會易爛；長纖維紙會較韌、較柔軟」。據她多次實驗，屬長纖維的牛奶盒做出的紙最柔軟。而每家每戶最常見有印刷的廢紙屬典型的短纖維，廢紙上的碳粉或油墨會令手做紙變色或出現黑點，因此她不建議使用。

手做紙厚薄由自己決定，Because偏好厚身，因為可以突出質感。「厚身紙的凹位效果可以做得更深，用作凸版印刷的效果會更美麗。」厚身也可以用來做書本封面，但就不適宜做內頁，因為會增加書本厚度，無論對裝幀過程還是攜帶都不方便。

有機棉線裝幀 跟上紙張「節奏」更耐用

工藝從來都是易學難精，做紙如是，裝幀如是。自古以來，為了令書本更堅固及漂亮，裝幀方法層出不窮，但主要都是靠縫製或摺紙技術。Because曾跟隨日本、英國及新加坡的裝幀專家學習，現已掌握多款裝幀方法，包括風琴摺、日式和法式裝幀，以及最古老裝幀法之一的科普特線裝。線裝法相對堅固，是現今最常用的裝幀法。「家中有針、線、紙，已可以開始縫製。」她笑稱。

不過，要書本耐用，Because分享了「紙的節奏論」，並建議用的線最好是有機的棉線：「紙本來是有機物，成分是植物纖維，會隨天氣變化而膨脹及收縮。想紙張耐用一點，其他裝幀用的物料都應該要有機，才能跟得上紙張的節奏（自然變化）。舉人工的尼龍線為例，由於不是有機物，紙張變化而它靜止，或會互相摩擦，令書本不耐用。」最近Because獲大館邀請，舉辦手做書工作坊，教授相對簡單的日式線裝及難度較大的科普特線裝，參加者屆時可請她分享更多做書心得。

■「大館101×手造記事本體驗」（日式線裝法）

日期：9月21日（粵語）

時間：上午11:15至下午1:15

■「科普特手造軟皮書體驗」

日期：8月31日（英語）

時間：下午3:00至5:00

主持：楊慧（Because Yeung）

地點：大館A倉工作室

費用：各$180

網址：www.art-mate.net/doc/53867

■做紙步驟

1. 攪碎物料

先以攪拌機將回收物料攪碎成紙漿。若回收物料偏硬或厚，可先浸軟再放進攪拌機。Because示範的是混色紙，因此預備了白色及藍色的紙漿。

2.攪拌紙漿

把有色的紙漿放進裝滿水的小樽攪拌成糊，作染色用。而白色的紙漿則放到裝至半滿水的膠盤內攪拌。據Because經驗，兩球手心大小的紙漿能製作中等厚度的紙，紙漿混到水中時，濃度比較低，貌似稀粥。

3.調節厚度

把抄紙網放到水盤中撈起稀釋的紙糊，然後稍稍左右搖晃，讓紙張厚度更平均。抄紙網可於手作材料店購買，也可以自製，找兩個木製相框，然後黏上過濾網即成。紙張成形前是調節厚度的時機，因此可把抄紙網再次放到水盤中撈起稀釋的紙漿，次數可依想要的厚度而定，緊記同樣稍稍搖晃，令紙張厚度平均。

4.設計圖案

把小樽的藍色紙糊倒進抄紙網。這個時候可以用手或其他工具改變藍色紋路，設計獨一無二圖案。

5.吸水壓乾

把抄紙網上已成形的紙張放在吸水布上，蓋上布輕輕壓乾。吸水時會將布上的紋理印到手做紙上，如毛巾的坑紋，因此可嘗試以不同布類製造不同質感。不過若想做出滑身的紙張，就要預備像圖中一樣滑身的吸水布。

6.自然風乾

吸乾水後，把手做紙貼在平面，如玻璃窗、木門等地方，自然風乾約兩三天就大功告成。不想等的話，也可以用熨斗熨乾；但不建議用風筒吹，因容易令紙張變皺。

文：黃嘉希

編輯：梁小玲

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