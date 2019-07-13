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2019年7月13日星期六
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星廚英印菜食堂 懷舊軍旅風 愈戰愈勇
轉角遇小酒館 歎一流和牛治
飲食Quicknote：滋潤靚湯 5分鐘即飲
由做紙到裝幀 落手落腳 做獨家書
親民印刷突顯缺陷美
兩日一夜快閃深圳 激鬥卡丁車 玩轉觀瀾湖
入室弟子珍藏 見證多變畫風 走進大千世界賞潑彩山水
其他作品：有共鳴更有價值
本地展覽：美日聯手 無限可能打破陶瓷框架
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其他作品：有共鳴更有價值
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【明報專訊】徐奕說鑑賞張大千作品藝術價值的方法，是留意畫作的構圖、線條、用色、用墨等技巧的純熟和精湛度。若所表達的觀念、思想、情緒讓人產生共鳴，價值會再提升。
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