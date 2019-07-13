入室弟子珍藏 見證多變畫風 走進大千世界賞潑彩山水

徐奕是廣州美術學院美術史碩士，2012年當交換生留學日本，在女子美術大學進修東洋美術史，現任東京中央拍賣公司中國書畫部專家，常駐日本工作。她說1980年代日本經濟騰飛，鍾情中國書畫的日本藏家在全球蒐羅瑰寶，漸漸建立龐大的私人珍藏系列。「拍場上珍罕的中國古代書畫，不少均由日本藏家放出。」

2016年，徐奕在公司於京都舉辦的一場展覽中，認識了前來參觀的高橋家族，偶然知道對方有大批珍罕的張大千作品，繼而發現其家族成員高橋廣峰（1947-2000）是張大千（1899-1983）的入室弟子。「張大千作品在日本很受歡迎，評價極高。自1950年代舉行一場張大千書畫展後，市場對其作品需求旺盛，尤其是後期的潑彩山水。」

遊歷中西 山林糅合敦煌壁畫

高橋廣峰來自日本岐阜縣書香門第，1970年代往台灣讀大學，師從名書法家李普同。其間他在歷史博物館一個展覽發現一本張大千畫集，即時為之傾倒，萌生拜師念頭，後來成功拜入門下。「高橋廣峰一生研究張大千潑彩，深諳恩師師法自然、融匯中西筆墨真諦。他在回憶師父的傳記中，尊稱對方為『東方畢加索』。」徐奕說拜訪高橋家族時有幸翻看其家庭相冊，發現有大量家族成員與張大千等書畫名家的合照。「張大千和高橋廣峰關係密切，除替其著作親筆題署，亦把不少作品酬贈予他。」憑入室弟子身分，高橋廣峰先後從同門或同輩書畫名家中獲得不少張大千墨寶。因藏品來源清楚，受收藏家追捧，高橋廣峰的收藏系列彌足珍貴。

傳說黃飛鴻「無影腳」招式多變，張大千的畫風亦變幻莫測。「藏家對張大千不同時期的作品各有喜好，當中以晚期的潑彩山水較受歡迎。」遊歷歐陸後，張大千把所見的山林風貌與敦煌壁畫的斑斕重彩融合反芻；總結了中國傳統筆墨心得後，開創出潑彩法去表現中國的綠水青山。1956年他在巴西宅邸八德園首次施展此法，效果新奇清麗，其後的作品震撼畫壇。

構圖要明確 變數多考功夫

潑彩法是以國畫的潑墨法為基礎，借用工筆花鳥畫的「撞水」、「撞色」技巧，並參考西畫技法而成。「潑彩並非盲目地在紙上亂潑，要有明確的構圖。什麼部位潑什麼色彩、如何潑、需達至什麼效果都要心中有數。」當潑灑前，須先在小碟中把顏料調至所需的色相及濃度。「構組畫面主體時，需利用水墨流淌滲化的特性，再用筆按色彩滲化的形迹來修整。因過程中有不如預期的變數，往往需按顏料落在紙上的變化而靈活調整，極考畫家功夫。」徐奕未透露高橋家族還保留多少幅張大千作品，說拍賣行將在稍後陸續推出。

文：呂瑋宗

編輯：龍英顥

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