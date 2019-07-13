星廚英印菜食堂 懷舊軍旅風 愈戰愈勇

遊覽英國時，總會發現印度咖喱和印式燒雞（Tandoori chicken）無處不在，廣受歡迎。Rajasthan Rifles的行政總廚Palash Mitra笑說，這是兩國文化交流的結果：「印度的美食和語言都進入了英國人的日常生活中，英國的體育運動例如板球和曲棍球同樣在印度大受歡迎，甚至成為我們的國技。說起來，我們還有改良自馬球的駱駝球和象球，你有機會一定要來看看！」

Mitra絕對說得上是印度美食文化推廣大使，由他掛帥主打旁遮普地區菜式的餐廳New Punjab Club，開業1年即火速摘下米芝蓮一星，而新開的英印食堂Rajasthan Rifles更是集團首家進駐山頂地區的餐廳。說起兩家餐廳的不同之處，Mitra笑說Rajasthan Rifles的風味就是簡單樸實：「這裏借用了軍隊食堂的概念，提供比較輕鬆和適合大伙兒分吃的菜式，不重花巧，節奏明快，但一定優質和別具兩國美食糅合而生的風味。」

糅合英印風味 啱大伙兒分享

英印食堂菜式緣起於1920年代，印度當時為英國殖民地，軍隊食堂中兩國士兵交流，彼此的美食自然地互相觀摩融合。我們今天可以在英式芝士三文治找到酸果醬，印式烤免治羊肉中加入了車打芝士等，都是那個獨特的時空和文化背景孕育而成的跨國美食。Mitra說他未曾當兵：「不過我是曾經在倫敦工作了一段時間的印度人，對兩國的美食文化都了解。」

為了貫徹軍隊食堂的風格，餐廳裝潢下了不少工夫。到處可見的「火槍」和「軍械」，以紅磚牆作為主色調，刻意用傳統白色牛奶燈照明，並蒐羅了一批古老軍用鞋箱改裝成座椅，連侍應也穿上懷舊軍服，軍旅氣氛似模似樣。

保留傳統美 不遷就港式口味

由Mitra主理的餐廳，在選料和烹飪技術上都比不少印度餐廳講究，菜式的精緻度和味道都較細緻，他認為香港的獨特條件有助他好好發揮：「香港有着非常好的物流服務，世界各地的食材和香料都能輕易獲得。同時香港的客人十分成熟，他們當中不少都熱愛旅行，見多識廣，眼界和對美食的認識都是不凡。因此我們準備的英印菜式都是按照傳統而作，調節口味嘗試遷就反而不美。」

傳統泥窰製麵餅 配咖喱一絕

這裏的公司三文治就是集英印之長的好例子，其中包含串烤雞肉、香料奄列、番茄酸辣醬及車打芝士，口感豐富而飽足。另外烤免治羊肉用上青辣椒、烤小茴香和車打芝士的烤羊肉，羊肉焗飯則用了薄荷和番紅花，配合醃製的羊肩和肋骨，兩個菜式都在濃濃的香料味中透出獨特的羊肉香氣，愛吃羊的朋友不容錯過。各種麵包和麵餅在印度餐廳來說當然不可或缺，這裏用上傳統泥窰製作，水準十分不錯，配合各種咖喱和蘸醬，令人不知不覺間吃掉不少。

■Rajasthan Rifles

地址：山頂道118號山頂廣場地下G01號舖

查詢：2388 8874

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com