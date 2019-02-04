5米高LEGO火箭引路 穿越50年 帶你到月球

1950年代美蘇兩國開始「太空競賽」，起初，蘇聯遙遙領先：1957年，蘇聯發射了第一枚人造衛星「史普尼克1號」；1961年，蘇聯人加加林成為第一個環繞地球的太空人。美國不甘落後，當時的總統甘迺迪推出登月計劃。最後土星5號運載火箭將阿波羅11號太空船送入太空，飛船後在月球成功「着陸」。太空館舉辦的專題展覽，將展出探月計劃相關的影像資料、模型、互動展品，希望藉此普及月球科學知識。香港太空館一級助理館長（展品）蘇柱榮指出，展覽第一部分正是配合「登月」主題：「主要展示美國50年前登月計劃的情况，涉及計劃用到的火箭、太空船、太空衣，還有探月飛行路線。」登月擴闊了人類對太空的認識；展覽第二部分則帶觀眾探索月球科學。月球的物理特性、地貌，陰晴圓缺和月球視覺上的變化都加以解釋。

探月數據化成三維模型

太空館展廳2015年底閉館翻新後，至去年4月重新開幕，「登月五十年」成為第一個較具規模的專題展覽，館方大概於去年下半年開始籌備，過程中並沒有接觸負責有關登月計劃的美國太空總署（NASA），「他們已經在互聯網和其他途徑發放大量登月計劃的資料，我們蒐集這些資料已經足夠，太空館以往做過類似的展覽，也留有相關資料。其實NASA有個機制，探月衛星都有一些數據（公布），這次其中一個展品（「月球地貌逐個『觸』」展區）是我們將美國探月衛星的數據拿來製成了一個三維模型，模型打印了一些月球地貌，比如隕石坑、地勢起伏，這些NASA的任務，都有數據公布。利用他們的數據，用我們自己的三維打印機，將模型印了出來。」

砌出未來「月球基地」

「登月五十年」展覽也是太空館與樂高香港搞的crossover。太空館專注於科學題材，而「樂高主要砌了火箭模型『土星5號』」，蘇柱榮說。

樂高專業認證大師洪子健用逾20萬件積木砌出來的「土星5號」，高5米，比例1:22。談及合作契機，「我們想用創新的意念去表現這個火箭，如果簡單做個模型出來，本來的展廳已經有了，好像平凡一點。藉此機會跟樂高公司合作，想吸引更多人。砌火箭時都要有一些創意的，雖然有個大致的模樣，但裏面的選材，用哪些配件都要發揮創意。我們還請來樂高的專家做了一個未來月球基地的模型，他們也會負責7、8月的幾場工作坊，用樂高積木教小朋友科學知識。我們會提供一些資訊給他們，比如火箭應該是什麼樣子、比例是多少」。

展覽安排在7月暑假開展，為了吸引更多中學生來到太空館參觀，卻也撞正了一個巧合﹕登月計劃恰好是在7月發生。太空館因應展覽，將舉辦一系列工作坊、專題講座和天文觀測等，提高公眾對天文知識的興趣。「登月五十年」吸引入館觀看的群體不止中學生，成年人也適合。蘇柱榮稱：「展品的選材和佈置，什麼年齡層都適合。學生也好、成年人也好，都可藉展覽見識太空科技。對於大人來講，可以更了解這件具代表意義的事，有一些成年人可能也對登月有些印象，透過展覽他們可以回憶當年舊事。」

●展品對照（見圖）

■登月五十年

日期：即日至9月2日

地點：香港太空館大堂

入場：免費

查詢：bit.ly/2xxZl03

文：彭月

編輯/蔡曉彤

電郵/culture@mingpao.com