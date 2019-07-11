Showcase﹕貴族兵團 游走優雅與叛逆

初秋系列 演繹戴妃風采

在眾多王室成員之中，大家還是偏愛已逝世的戴安娜王妃，心痛她的童話式悲劇，惦記她迷人的風采。出身貴族的戴妃，既有漂亮外表，也有時裝品味，其衣著打扮不單帶領潮流，創造過無數經典——字母頸鏈、手上佩戴兩枚腕表，甚至是以她為靈感繆斯的手袋等，她更是不少女性的學習對象。從戴妃身上，我們除了看到淑女的優雅格調，也看到滲透着丁點叛逆與不甘平凡的獨特個性。或許大家都知道王室有不成文規定，建議王室女性出席公開場合時穿著絲襪，不可光着雙腿，以保持王室成員的端莊形象。而作為威爾斯王妃當然遵從傳統，但她卻會特意訂做多對顏色絲襪或是穿上「紋身絲襪」來配搭造型，在有限的空間展現其獨特個性。每次戴妃外訪，她的衣著打扮皆成為傳媒報道的焦點；而趁着西裝、軍事造型以及格仔圖案再度成為秋冬主要潮流，Miu Miu的初秋系列就藉着戴妃重新演繹1980年代女性幹練獨立的形象。

貴族是框架，內裏盛載着活潑而反叛的靈魂。就像Miu Miu在意式優雅以外總是帶幾分叛逆，游走於甜美與剛強之間。2019初秋系列的設計靈感結合了英國貴族與軍人打扮，將戴安娜王妃於80年代最標誌的打扮如荷葉邊恤衫和多袋寬鬆工裝褲（cargo pants），以及源於19世紀英格蘭，最初常見於王室男性西裝的Prince of Wales Check經典灰色格仔布料，還有軍裝常用的軍綠和卡其色元素，應用到新季服飾當中。

除此之外，歐洲貴族均有代表家族的徽章，上面通常繪畫神話中的生物，例如龍和天鵝，設計師Miuccia Prada就把這些別具象徵意義的圖案印在棉質斜紋布恤衫、絲質連身裙又或是鬆身的冷衫上。

完美糅合「男人魅」「女人味」

「男人魅」與「女人味」於新季得到完美糅合。帥氣的軍綠色褲裝造型以格仔緊身腰封作配襯，綴滿水晶和珍珠或是羽毛的緊身胸衣，則外襯一件綴有羊毛皮的手工編織外套。予人活潑跳脫感覺的Mary Janes鞋子配搭質料厚重的男裝襪子。各種雌雄莫辨的時尚造型，突顯現今女性有更大自由，透過服飾來表現時而剛強，時而溫文爾雅的多重個性。

戴安娜王妃雖貴為王室成員，但卸下貴族光環後，她跟天下女生一樣，渴望愛情，勇於面對流言蜚語，維護她的孩子和家庭。假使世界不像預期，或許我們要學習戴妃，擁有一顆強大的心，繼續相信愛。

文：Peggy Choi

協力：Vivian Lau

模特兒：Dara Iakimchuk (CalCarries)

化妝及髮型：Chris Lam、Yumi Cheung

編輯/林曉慧

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查詢：Miu Miu 2523 7833