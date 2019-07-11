Beauty﹕曬後護理 中西醫大不同

曬傷三級制

不說不知，原來曬傷有不同程度劃分，皮膚科專科醫生陳厚毅解釋：「曬傷可劃分成3種程度，輕度曬傷肌膚會輕微發紅、發燙，並持續2至3小時；中度曬傷則進一步帶有痛楚及痕癢感覺，甚至出現水疱，有機會留有疤痕，出現疤痕增生情况；而重度曬傷則會感強烈痛楚、紅腫、脫皮、發炎，同時出現大面積水疱或發燒等情况，皮膚等同嚴重灼傷。」而中醫楊明霞指出：「一般情况下，大多數曬傷的患者都會出現肌膚泛紅、脫皮、發燙等情况，有人曬傷後甚至會生暗瘡，醫學稱為日光式皮炎。大多數肌膚問題會令患者感到不適，小心護理的話，1星期後會自然紓緩不少，到3至4星期左右，肌膚即能慢慢回復健康狀態。」

西醫着重保濕降溫

陳厚毅建議：「若肌膚出現發紅、發燙等情况，應避免繼續暴曬，前往陰涼地方，使用凍水冲洗患處或以濕冷毛巾直接敷於在曬傷患處，散熱同時減輕肌膚的灼熱感。回家後，當肌膚紓緩一點、感到涼快後，可使用帶有鎮靜效果的爽膚水，以及保濕的面霜、身體潤膚乳滋潤肌膚，有助補充失去水分及重建肌膚屏障，減少發紅及脫皮問題，紓緩曬傷徵狀。不過需注意，曬傷後肌膚會變得脆弱，選用護膚品時應盡量選用親膚、天然、無香料的成分，如甘油、透明質酸等皆是不錯的選擇。另外，如若肌膚曬傷後長出水疱，千萬不能自行刺穿，以免增加細菌感染風險，適時需要尋找專業醫生診治。」

陳厚毅特別提醒：「雖然很少人會曬至重度曬傷的程度，但亦不能掉以輕心。曬傷只傷及表皮，但紫外線的傷害會日積月累，影響真皮層，除會加速光老化外，更會增加患皮膚癌的風險，有研究指出一次強烈暴曬已可將皮膚癌風險提高數十倍，建議不要長時間暴露於日光之下，做足防曬工夫及適時補塗防曬產品最為重要。」

中醫內服外用兼容

從中醫角度來說，曬傷會出現「陰虛火旺」的情况，楊明霞解釋：「曬傷身體會出現猶如『打邊爐煲乾水』的情况，燥熱、乾涸，所以補充水分與降溫是非常重要一環。針對曬傷發紅、發燙的肌膚，可使用一大把金銀花及菊花煲水，放涼至室溫溫度後用來冲洗患處，兩種材料皆有清熱解毒之效，有助紓緩不適感覺。另外，天然的植物精油如杏仁油及橄欖油，亦有助滋潤及紓緩曬後肌膚。」

至於調理方面，中醫認為「暑必傷陰，暑必夾濕」，人們容易感到渾身無力、厭食、口渴、疲憊等，楊明霞建議：「體質熱底的人，可多吃西瓜或渴綠豆湯消暑祛濕。而寒底則可以荷葉、扁豆、眉豆等生津食材，配合紅蘿蔔及粟米煲成素湯，有助紓緩暑伏天氣。」

■Profile

．陳厚毅 - 皮膚及性病科專科醫生、醫管局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授，香港醫學會會董。

．楊明霞 - 註冊中醫，香港浸會大學中醫學（內科）碩士、中醫學學士及生物醫學（榮譽）學士。

文：Mike Lai

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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