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Happy PaMa 教得樂 第249期

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論盡教育：但願不是去芬蘭旅行

【明報專訊】立法會教育事務委員會計劃9月8至14日訪問芬蘭，了解芬蘭教育制度，研究教育方針，幫助本地學生愉快學習。他山之石，尚且可以攻玉，何况芬蘭是教育界的鑽石，有幸學到一招半式，則香港之幸，學子之幸。「愉快學習」不是新名詞，王師奶讀中學時已聽過，而且還嚮往過，學習而能愉快，真是賞心樂事。「寒窗苦讀」故事聽得多，苦讀不成潦倒終生的例子更多。可能文曲星唔關照小婦人，俗說無書緣，切身體驗，讀書苦多樂少，所以上國文課時，每念到「讀書之樂樂何如，綠滿窗前草不除」，總覺得滿紙荒唐言。除非讀閒書，睇下馬騮精如何大鬧天宮，曹操如何敗走華容道，真假李逵如何狹路相逢，如果要記殘唐五代的君主姓名和年代，要死記Mississippi的串法，終究是苦事。

到自己有兒有女，對愉快學習這4個字有更深體會。香港的教育制度，家長對兒女催谷心態，學校的競爭現象，學生像被放在棋盤上的棋子，怎能愉快學習？「愉快學習」已淪為口號，是學校迷惑家長的幻象。小婦人曾收過一名讀者來郵，訴說兒子在九西一小學名校就讀，該校標榜「愉快學習」不遺餘力，而且搞作多多。事實只是宣傳，老師們一味催谷，每晚功課七、八種，學生做到苦瓜乾咁面口，何「愉快」之有？這名家長千吩萬咐小婦人不可泄漏她的電郵和名字，免影響她的兒子。相信這個當日並不愉快的小朋友已是大學生，也希望他已脫離不愉快的學習，衷心希望他在大學能愉愉快快地「學而時習之，不亦樂乎！」。

考察見聞 應與市民分享

王師奶以「但願不是去芬蘭旅行」為本文標題，並無貶低教育事務委員會此行意義，只是有前車之鑑，怕辜負了教育界對他們的期望，才有此一願而已。前任教育局長吳克儉在任時馬不停蹄到外國考察教育，卻從來不將考察所得與教育界分享，將所見所聞密密實實收埋落酒囊飯袋的肥肚腩。小婦人三番四次公開要求吳克儉寫筆記，既然是有所為而去，自應有所得而回，好好醜醜都同教育中人說端詳，學別人的長處，摒棄別人的缺失，取長捨短，殊不負考察之意。今日小婦人同樣要求教育事務委員會的委員們，請將你們今次去芬蘭考察教育見聞，經整理後，輯錄成一份有系統的資料，印成小冊子又好，放上平台又好，讓全港市民，包括教育界、家長，都有機會知道芬蘭這粒教育鑽石有幾光輝，有幾燦爛。

深信教育事務委員會一定從善如流，向全港納稅人證明你們不是去芬蘭遊山玩水。當然，正經事辦完，順道瀏覽一下北歐風情是允許的。小婦人預祝考察成功。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

相關字詞﹕考察團 吳克儉 芬蘭教育 立法會 教育事務委員會 王師奶 論盡教育 名人kol

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