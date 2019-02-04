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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：公民教育

【明報專訊】公民教育的定義，以下是來自香港特區政府教育局網站的說法：「德育、公民及國民教育是全人教育的重要元素，通過各學習領域／學科課程的學與教，以及其他相關的學習經歷，培育學生正面的價值觀和態度；幫助他們在成長的不同階段，當遇上難題的時候，懂得辨識當中涉及的價值觀，作出客觀分析和合理的判斷，並付諸實踐，方能面對未來生活上種種的挑戰。」

早年香港教育大學尚未升格前，社會系高級講師徐葉慧蓮曾於廉政公署的「德育資源網」中發表以《公民教育，人人可教？！》為題的文章，當中有以下的說法：「一個國家，一個地方能否興盛、能否進步，實有賴天時、地利、人和各方面的條件配合。『天時』和『地利』這兩項條件，並不受人為因素操縱；不過，『人和』卻可以控制在我們的手。要達到『人和』，先決條件是要具備有效的公民教育；因為有效的公民教育，不單能提高公民的質素，使人民間互相關懷、互助互諒，更可以推動公民積極參與社會事務，有利社會的發展。」

以上表述，來自政府教育局及香港教育大學，肯定正確了吧？毋庸質疑抵賴了吧？不管是小孩子還是年輕人，最憎，最看不起大人的行為是什麼？就是表裏不一，講一套做一套！我們理應為年輕人做榜樣的上一代，但究竟做了些什麼榜樣？

身分：香港人 角色：母親

這篇文章寫於徹夜未眠的7月2號早上7時。

我的身分明確，我是香港人。我的立場明確，香港是我家。我的角色明確，我是子女們的媽媽。我的責任明確，教育子女明是非辨黑白，發揮生而為人的價值，一輩子奮力堅守做他們最強大的後盾。

7月1日晚上22:12，有年輕人透過facebook傳來信息：「Son媽，你好！𠵱家睇到新聞，見到好多示威者喺立法會內破壞，非常心痛，亦都矛盾。明白佢哋憤怒。請問Son媽，可否用你影響力，勸告呢班少年離開，破壞立法會係幫唔到成件事！打擾了，謝謝，多謝！」

第一聲Son媽，教我心如刀割！第二聲Son媽，我已泣不成聲！我是這樣回答的：「我但願我有能力，我有影響力，說服力，可以勸得到班年輕人，只可惜我人微言輕！事情發展到咁嘅地步，除咗極度痛心，親者痛仇者快，我仲有乜嘢可以講？」然後再有了以下簡短對話：

「Son媽，多謝你回應，好心痛𠵱家情况！」

「前面路還很長，一定要保持克制冷靜知道嗎？」

「知道，Son媽！」

我的心情很複雜，除了自己的一對子女，還有幸能夠成為年輕人們的Son媽，是我不曉得幾多輩子修來的福氣！遇到大是大非，焦急徬徨，不知如何是好的時候，他們會向我求教求救，這是何等的信任？我怎麼可能辜負他們的信任？做出任何有負於他們的行為？

我慶幸的是，我和大小T都可以就所有話題暢所欲言。尤其小T剛好在港適逢其會，他密切留意，緊貼事情發展，知道他和我一樣心繫香港，家事國事天下事事事關心，身為母親的我，放心了！

實在經不起這樣的撕裂了，父母子女，不管大家政見意見如何，只要互相尊重，一樣可以共存，可以和平共處。從今以後，讓我們重新開始，攜手由齊家開始做起可以嗎？

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

相關字詞﹕七一遊行 立法會衝擊 反送中 公民教育 張慧敏 名人kol 辣媽ceo 辣媽

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