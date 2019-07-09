家庭有教：孩子不聽話4個原因（一）

美國心理學家Don Dinkmeyer認為，孩子持續不聽話的原因可以分為4類：權力鬥爭（Power）、引人注意（Attention）、能力不足（Inadequacy）和報仇雪恨（Revenge）。家長要按這些原因「對症下藥」，才能有效處理孩子的問題。這一期先為大家解說其中兩個原因。

權力鬥爭（Power）

孩子似乎「總是和成人作對」，不論成人叫他做什麼都反其道而行。這類孩子的生活流程受家長高度操控（如：每日都是上學、補習、做功課、溫書），做任何事情都沒有作主的機會（如：父母決定吃什麼、玩什麼、參加什麼活動）。

讓孩子可以選擇

沒有人喜歡做扯線木偶，所以孩子慢慢就會透過「包拗頸」來顯示自己的獨立性。面對這種情况，家長可以在有些事情上讓孩子選擇（如：「你想吃蘋果還是雪梨？」、「你想參加足球班還是打鼓班？」），亦可以每日安排一小時讓孩子做自己喜歡做的事。

引人注意（Attention）

孩子經常「搗蛋」，但眼睛一直望着成人，似乎很「享受」被成人責罵。這類孩子通常得不到家長的正面關注；孩子「乖乖」時，家長要麼玩手機，要麼忙別的事情，所以孩子習慣通過搗蛋來吸引注意。如果孩子的搗蛋行為尚算輕微，家長可以刻意忽視，並指導孩子做正面的事，當孩子跟從家長的指示，家長可興高采烈地加以口頭讚賞（如：「媽媽最欣賞你可以自己完成功課！」）。家長亦可以安排固定的親子時間，並於這個時間全神貫注地與孩子對話、遊戲和互動，讓孩子知道不用搗蛋也可以得到家長的關注。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第249期]