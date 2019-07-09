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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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多多指教：BB來了

【明報專訊】妹妹終於都出世了，昨天剛滿3個月大。在懷着妹妹的時候，還擔心着哥哥之後會不適應，甚至妒忌。雖然生一個妹妹是哥哥這兩年來的訴求，口說一定會很愛惜她，但始終想像跟現實總有區別。於是，在妹妹出世之前，一定要先給他一些心理調節和準備。

1. 從幻想帶回現實

我家的哥哥年紀大一點，今年已經6歲了，而我也比較幸運，因為哥哥很喜歡人家的弟弟妹妹。他已期待了兩年，所以知道有了妹妹後非常興奮，讓我省卻游說他喜歡妹妹的工夫。可是幻想永遠是美好，別人的弟弟妹妹通常也特別可愛。所以早一點給他知道有弟弟妹妹的現實情况是必須的。例如BB剛出世後不能跟他一起玩，反而可能會霸佔媽媽很多時間和精神，例如要常常幫她換片，餵奶等，極大可能媽媽會少了時間陪伴哥哥。

市面上很多圖書也講及有了弟弟妹妹之後的情况、哥哥的心路歷程。在弟妹出世之前給孩子看看這些圖書，也是一個好選擇。還記得有一次在妹妹快要出世之前，我再跟哥哥說：「妹妹出世後，媽媽常常要餵奶，可能我常常抱着BB，未必可以坐在地上跟你一起玩LEGO了，但我可以坐在這裏看着你玩，好嗎？」他竟然回答我：「我知道啊！但是你要帶着餵奶圍巾才可以啊！否則你便沒穿衣服了！」聽到這句，我便知道他真的明白了。

2. 他仍然是媽媽的最愛

在還未有妹妹之前，我已經常常叫哥哥做「寶貝」；有了妹妹之後，我給他起了一個名字，叫「寶貝1號」，而妹妹就是「寶貝2號」。我想他知道，他永遠也是媽媽的寶貝，是第一個寶貝。而我又教過他，若媽媽叫「寶貝1號」的時候，你要回應媽媽說：「到！」每當他不開心的時候，我總會叫「寶貝1號」、「寶貝1號」，他有時會回答說：「未到！」即表示他仍然不開心，那我就會繼續叫「寶貝1號」、「寶貝1號」。叫多幾次之後，他終於露出笑容，然後回應我「到！」原來一句媽媽的說話，肯定他在媽媽心目中的地位，是多麼的重要。

3. 新的角色，新的責任

不要以為責任對孩子來說是沉重的負擔，有時一些他們承擔得起的責任，會給他們良好感覺，覺得自己長大了、有能力了。這份滿足感，或許可以給他們愛弟弟妹妹的動力。就是再小的孩子，也總能在照顧弟妹方面幫忙一下，小的可以丟丟尿片，大的可以幫忙餵奶，這些對他來說都是既新奇，又有成長滿足感的工作。有時在選購弟妹的用品時，還可以徵詢一下哥哥姐姐的意見，使他覺得在家庭中也佔有一個重要的地位和角色。

4. 跟大孩子的獨享時光

有了弟妹之後，哥哥姐姐總覺得父母不再留意自己，也不再花時間在他身上。再忙碌也要安排時間跟哥哥姐姐有獨處的機會，暫時將注意力完完全全放到哥哥姐姐身上，讓他知道父母對他的愛沒有改變。

其實方法還有很多，市面上也有很多書籍教大家怎樣預備孩子的心情，來迎接弟弟妹妹的來臨，不一定全部都適合你的孩子，也不一定全部方法都可以套用。父母應該最熟悉孩子性格，我們應該因應孩子性格去制定一套適應的攻略，因為每個孩子的性格也不同，喜好也不同。總而言之，在弟弟妹妹出世之前，最好都是要幫哥哥姐姐準備一下，迎接弟妹的時候就輕鬆得多了。

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

文﹕多多醫生

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