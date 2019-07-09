副刊
Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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遊子歸加：離散有時

【明報專訊】不經不覺，小孩子的學年又完結了。

最後一個星期的上學時間，一連幾日什麼戶外活動日、野餐日、運動日……根本就是藉着各種名目大開派對，哪裏有課上？這也難怪，在這北方之國，可以放肆地享受戶外陽光的時間也不過只有夏天的三個月，不要說孩子了，就連大人在夏天每個周末裏也安排了密密麻麻的節目，大家都等不及放暑假。况且都上了一整個學年的課，最後一個星期老師也忙於收拾和整理學生的成績和紀錄，反正忙不過來，就讓孩子這樣玩一玩也是無可厚非。

學期最後一天是結業禮。一開始是頒獎嘉許有參與學校活動（例如之前提過的Green Team）的小朋友，然後就播出一整年活動的回憶片段。低年級的小朋友一路看一路哈哈大笑，但到高年級的時候，卻竟然聽到有些同學開始傷心啜泣。因為，這一天七年級同學畢業，是在小學裏的最後一天了。

加拿大的畢業禮，即使在中小學，感覺也特別隆重。那些大孩子一個個都穿著得整齊漂亮，比起平常髒亂求其，完全是兩個模樣。因為是小班教學，每一個孩子都有機會上去說一小段感謝老師、朋友的話。台上每一個孩子雖然都有種急着成長的樣子，但一說到心裏話，就每一個人都不捨得一起長大的朋友。一路下來，孩子們，還有家長和老師，一個個都不停地輕輕擦走眼角的淚光，場面感人。可我在旁邊冷眼旁觀，忽然驚覺，唉，為什麼我對自己小學畢業一點印像都沒有？

人生不停散聚 珍惜相聚時光

我記得那時候的小學，整天就是默書背書，準備學能測驗，小六的時候就已經開始教授中一的課程，老師個個兇神惡煞，畢業簡直是一種解脫。最後一天上學之後，我只記得馬上把校服丟進垃圾桶。如果現在要回想，自然是完全沒有值得紀念的場面。如果說回憶是一個人存在的證明，那麼我還真是很羨慕加國這些小孩子，可以有這麼多值得感動流淚的回憶。

我住的社區鄰近大學，每個學期都有不少來自其他國家的學者和學生搬進來。有一個來自巴西的家庭，孩子和我特別熟絡，都不把我當大人，常常拉我去玩，很有巴西熱情的風格。他們的祖母，每年夏天都會過來探望他們，雖然不諳英語，每次見面，還是很熱情地和我們擁抱寒暄。這種親密的感覺在香港很難會有，我也分外珍惜。他們的媽媽說：「嗯，這邊找工作實在不易，也許再過兩年，待我的課程完結之後，就要回巴西了。」看着這幾個巴西孩子一路長大，心裏很高興，但是心裏也隱隱地開始害怕有一天會和他們分別。別說人過了一定年紀就習慣了分開離別，在人來人往之間，感覺還是會難受。

孩子們對於自己熟悉的朋友離開，回家路上一面踢着小石子，一面覺得不是味兒。我說，人生就是不停的聚散，與其惋惜，更重要的還是要珍惜能夠在一起的時光。把當下活得圓滿，才是人生最好的事情。

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

http://www.facebook.com/edkinphoto

文﹕Edkin

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