副刊
Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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民房四寶：性格內向就是怕醜？

【明報專訊】這天，在英國倫敦巧遇中學老同學，和我一樣，她都是獨自陪伴女兒，專程來看看將要報考的大學。在陌生的英國街頭，實在是他鄉遇故知以外的一種難得。難得，是因為我們帶着的小女孩，都是同年同月出生，彼此相差只有兩天。在她們兩歲的時候，都在同一所幼稚園玩沙、玩水、玩車仔，多年後的今天，兩女孩都快中學畢業，世界那麼大，竟然同樣選擇到英國來報考相同的大學、修讀相同的學科。我們兩對老同學就把握這份難得，在Covent Garden Market的一間餐廳坐下，邊吃邊聊邊敘舊。

同學與女兒可以無所不談，是十分令人羨慕的親子關係。即使在選擇學校與學科上，清楚聽得出她們的分歧和各自的道理，然而，媽媽可以告訴女兒自己的期望，女兒亦可以坦白自己的想法，她們不是在自說自話，而是在真誠地溝通。留意到母女倆不是要對方聽自己話，而是在聆聽對方的話，即使未必同意，也未必明白，但，卻無礙彼此的關係，因為，在聆聽中，大家感受到被尊重、感受到被愛。

或許，很多父母總會覺得孩子的能力與性格也合適報讀某個學科，孩子不選，就是浪費。可是，在能力之外，父母又是否了解孩子的真正性格呢？聽同學女兒的說話，筆者相信她是一個內向型（Introvert）的女孩，媽媽聽後有點懷疑，因她眼中的她從來都不是一個羞澀的女兒，她跟學校參加外展訓練是全組同學的最強後盾，也會與友人大伙兒到主題樂園遊玩，平日能言善辯，表達力強，光是這天與我們的「重逢」，也是喋喋不休的，怎樣看，也是一個外向（Extrovert）的孩子吧。

社交活動消耗精神體力

事實上，性格內向不代表羞怯，而是社交活動會消耗他們很多精神和體力，不像性格外向的人可以透過社交活動重新得力，愈玩愈起勁。值得注意的是，內向的人不是她們不能參加群體活動、不能在陌生人前說話，也不是做得比外向的人遜色，這不是能力的問題，只是她們不喜歡吧。同學女兒邊聽邊點頭，笑容從心底跑到臉上來，說她之前做過評估，是屬於90%的內向型。她與朋友在主題樂園玩了半天便累得半死，在餐廳點過午餐後就再沒有說話，朋友都以為她不舒服，其實她需要靜下來讓自己的精神和力量回復過來。性格內向的人做事細心，有條理，自理能力高，她們會及早安排每天要做的事情，並且編排得非常細緻；一些突如其來、不在計劃之中的活動，即使看來是小事，都會令她們感到困擾、感到煩躁，這是外向型的父母都不會明白的。

老同學奇怪筆者那麼了解她的女兒，沒他的，皆因我的女兒也是一樣呢！

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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