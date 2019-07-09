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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：跌宕中的雜想

【明報專訊】有些孩子，在覺得無辦法、極度悲憤的時候，可能會做出激烈、不明智的行為。我兩個孩子，都有這個情况。面對這個狀態的孩子，單單指摘他們是行不通的。

我參加過許多工作坊，不論是關於兒童為本溝通的、個人身心靈成長的，在談到「有效溝通」時都提出同一原則——面對情緒中的人，不管是大人小孩，都需要先談情、後說理。

唯有當情緒得到理解，紓解心中鬱結，才會有力量走出來。唯有情緒降溫後，才有機會真正解決事情。

* * *

香港年輕一代有許多人，正處於極度悲憤的情緒。七一這天，立法會被衝擊，議員們勸說示威者不要衝，可能會被開槍會坐牢，後生的卻回答「已經死咗三個人啦，我哋預咗啦……預咗畀人拉啦……仲有乜嘢辦法呀」。有社工說，這班年輕人已一心要做死士，是另一種形式的死士。

任何有理性的人都會知道，暴力衝擊立法會這種極端行為是違法的。有些人即時譴責暴力，也有些人沒有。於是，譴責暴力的人也就批評沒有即時譴責的人，認為這是縱容。我想說的是，即時譴責和不即時譴責，都有我能理解的理由。

* * *

兄弟衝突的場面，我家時有發生。哥哥較暴躁偏執，遇上利益衝突，很快因為不滿而跳升至悲憤狀態。尤其是小四的他思考能力遠高於尚在幼稚園的弟弟，很易覺得弟弟「有理說不明」，因而沒耐性再以文明方法解決。另一方面，本身較和順的弟弟，一樣也會因為亞氏保加哥哥習慣「十問九唔應」，而同樣失去耐性，由平和變成憤怒。

就是這種自覺「我努力夠了、我忍夠了」的悲憤狀態，令兩小子忍不住出手，甚至隱隱然覺得自己有理由出手。

處理衝突是滿累人的，可以的話，我真的不想面對。但作為人母，我自然要盡母親的職責，現實中也不能對家嘈屋閉撒手不管。

切入關注點 負責任回應孩子

我也在不斷學習。通常一旦有打人的話，我必先嚴正強調，不容暴力。但在這基本步後，我不會把焦點放在責備孩子，而是嘗試對應孩子的情緒，說出孩子心中的感受、想法，是什麼事讓他這麼憤怒。

如果孩子憤怒的原因，涉及我或其他人的行事，我會盡早就他關注的事情切入，以負責任的態度回應他。我會嘗試讓他感到理解、尊重、重視，好讓他冷靜下來。然後，才是談文明解決、重申不要暴力的時機。同時，我批評的對象是暴力這件事，不是孩子這個人。但我會要求他為行為後果負責，包括向被打的人道歉。

我相信，這種堅定而溫柔的溝通，才是最有效的解難智慧。當然，這也是在我自己也夠清醒冷靜、狀態夠好的時候，才能做到的。例如，我沒有被孩子牽動自己情緒，也沒有因為其他事情而困擾受壓。

* * *

立法會衝擊後，一名和平參與示威的侄兒在群組中寫了千字文回應長輩的指摘。他先肯定衝擊是違法行為，同時也渴望在談硬道理以外，人們更能代入年輕人的感受——「這是對政府對問題多麽的不滿，對香港多麽的愛，才會踏出這一步？」

侄兒向來溫和冷靜，但他還是接通了這一代的悲憤。他跟我說，不會在前排衝，但還想「繼續努力一下」。我信任他的清醒，叫他切記平安回家。

但願人們能以智慧、慈悲、覺知、堅定、溫柔，回應這段日子的跌宕。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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