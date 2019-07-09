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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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家教明言：I can do this all day

【明報專訊】漫威系列電影Avengers，美國隊長金句「I can do this all day」廣為人知。由他還是一個孱弱小兵到成為超級英雄，每次被擊倒都重新站起來，I can do this all day，人生永不言敗。

香港十分重視智育發展，學生求學總擺脫不了分數的枷鎖，分數決定人生這個包袱，往往使孩子及家長忽視生命成長的面向。堅毅忍耐重要嗎？在解答這個問題之前，讓我們先看看史丹福大學米歇爾博士在1966年開始對幼兒進行的史丹福棉花糖實驗（Stanford Marshmallow Experiment）。

在實驗中，小孩子可以選擇即時得到棉花糖，又或者選擇等待約15分鐘後得到雙倍的獎勵。研究發現，能為更多的獎勵堅持忍耐更長時間的小孩，通常具有更好的人生表現。生命的態度更能決定我們成長後的深度。

堅毅忍耐 為獲更美好結果

就算再好條件的家庭，也不能保護孩子一生無災無難，困難從來是人生形影相隨的朋友，如果年輕人遭到困難時便輕言放棄，就等不及往後人生所出現的風光明媚。是什麼使我們在困難時生出忍耐？在以上的實驗有很重要的啟示，忍耐是為了得到最終更美好的結果！

荷馬史詩中的西西弗斯是人間足智多謀的人，希臘神話故事中，他的結局是每天要把沉重大石頭推到山上，之後就把石頭推向地下，隔天他又再到山下重複這個懲罰，為什麼是懲罰？因為這舉動沒任何意義。同樣是推移大石，中國故事中的愚公移山則有意義得多。老人家因大山阻路堅持要移走大山，鄰人鄉里多番勸告無用只好嘲笑他為愚蠢老伯，但因着移山背後的高尚目的使他心志堅定，就算一代不行有二代，二代不行還有下一代，只要不忘初心，堅毅面對、迎難而上，困難總有迎刃而解的一天。

黑人民權領袖馬丁路德金曾言「如果不能飛翔，那麼請你快跑；如果不能快跑，那麼請你慢走；如果不能慢走，那麼請你匍匐前進，無論在何種景况，總要保持前進的方向。」

窮則獨善其身 達則兼濟天下

孩子成長中難免有波折失望，但正如孟子名言「窮則獨善其身，達則兼濟天下」，身在逆境時就別忘記修養自身，磨練出更好的自己，待困難過後又會是一番好風景；當遇到順境時，則別忘記我們的存在是要貢獻社會，以天下之事為己任。

我相信，這種最基本、柔韌的堅持，會變成甚具感召的力量，於是在Avengers電影終局之戰中，由美國隊長喊出「avengers assemble」才會感動每位影迷。方法總比問題多，家長們請跟孩子一起擇善固執，體會因盼望而生的堅毅忍耐，無論遇到的難關有多大，明天是好的，「we can do this all day」！

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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