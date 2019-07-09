副刊
Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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校園筆陣．永明的天空：我們與「同行」的距離

【明報專訊】己亥豬年，六月飛霜，漫天風雨，雷電交加，一眾爸媽朋友們，心情怎麼樣？還安好嗎？暑假臨近，有為孩子們安排什麼嗎？你會把孩子的假期擠滿活動？還是隨遇而安，看看情形吧？抑或視乎孩子的興趣和能力，按環境狀况，靈活安排？無他，放暑假的初心，就是想與孩子同行。

暑假屬調整親子關係時機

暑假其實是一個調整父母與子女距離的時機。「距離」當然是指關係啦！回想自己兒時的暑假生活，多姿多采，全然自主，即自行打發自己時間，自己玩意自己創作，那種自由自在的感覺，無法言喻。額外的獎賞就是爸爸每當放假，就會帶我們到公園玩耍，實行connect connect……溜溜滑梯、盪盪韆鞦、爬爬鋼架，這就是半天的節目，再加一個甜筒雪糕便是完美句號。父母子女因為假期接觸多了，也沒有功課默書要完成和準備，矛盾大減，生活滿意度幾乎「爆燈」。距離是兩點之間的空檔，關係是心理間距，是遠是近，是否同行，確實有點主觀與微妙，相對物理空間截然不同，重點在於能否相互聆聽，同行先要同心。

台灣較早前有齣電視連續劇被譽為神劇，大破收視率，也有效提出種種社會議題，談的是善與惡——《我們與惡的距離》。劇中提到的議題眾多，全部環繞着現代城市人對道德價值的判斷、網絡媒體的興起及其生態，以至到精神病患與家庭關係等等千絲萬縷的糾纏，讓人反省良多。其中提到一個家庭本來幸福快樂，父母為專業人士，育有一兒一女，可惜因為不幸事故，夫婦陷入不解和糾結的關係中，臨近決裂，醞釀離婚，此時，小女兒向父母提了一個問題：「你們以前也是因為有愛才會結婚生小孩，那為什麼現在沒有？」夫婦二人當下就無言。劇情最後講述此家庭最終步出陰霾，轉捩點是能夠找回真正初心，讓愛化解僵局與危機。

豐子愷先生有一篇散文叫做《漸》，師長爸媽不妨細讀細想：「使人生圓滑進行的微妙的要素，莫如『漸』……在不知不覺之中，天真爛漫的孩子『漸漸』變成野心勃勃的青年；慷慨豪俠的青年『漸漸』變成冷酷的成人；血氣旺盛的成人『漸漸』變成頑固的老頭子。因為其變更是漸進的，一年一年地，一月一月地……一秒一秒地漸進……」許多時，我們都在不知不覺間，完全不在意時，忽略了那個「漸漸」，也就沒有意識到自己的轉變，與人或與己的距離是遠還是近了。

真誠自省自覺 才能同心同行

「知」（Being aware）是駕馭變的竅門，因此無論順逆，透過真誠自省自覺，才能同心同行，希望就在雲後面。

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

文﹕楊永明（保良局陳守仁小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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