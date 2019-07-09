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Happy PaMa 教得樂 第249期

Happy Pa Ma

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童繪遊樂場：簡筆畫．角色篇 表現人物造型特徵

【明報專訊】簡易明快的簡筆畫，在表現人物時，往往會引用一些同步設定為基礎，例如先以簡單幾何圖形定出人物比例及結構，加上適量輔助線（要用鉛筆輕力進行），當確立大體結構後，才開始因應表現角色特徵而作獨立發展。

日常練習簡筆畫時，建議應透過資料蒐集鞏固角色特徵，不要只憑記憶及想像，特別當你想把造型表達得細緻一點時，更需要相關資料協助。就例如全球賣座的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），大家對戲中的寶石手套絕不會陌生，但要憑記憶準確地描繪，可說是絕不可能。

■繪畫Q&A

無位畫下半身？ 先勾畫簡單比例

Victoria：繪畫全身人物時，為何往往不夠位完成下半身部分？

Liu：這可能與繪畫習慣有關，大多數人會由頭部開始向下畫，到發現空間不足時，往往為時已晚。所以，畫全身人物時，建議先在紙上將整個人物結構簡單勾畫出來。先用鉛筆點出人物最上、最下、最左、最右的位置，再輕輕以線條把4點連結起來成為一個直立式長方形，然後在這個與人物比例相若的範圍內繪畫；由於這範圍只是相若比例，故繪畫時可作彈性調節。這樣就確定每個部分都有足夠位置。

文：Art Playground視藝老師 Mr Liu

[Happy PaMa 教得樂 第249期]

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