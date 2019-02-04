親子DIY：台式親子工場登陸香港 3歲豆丁變身小木匠

文︰顏燕雯

模特兒：Isaac & Mama、Ian & Mama

很多爸媽帶小朋友到台灣旅遊時，都會選擇到訪那裏的親子手作工場，例如製作陶瓷、蠟筆、牛舌餅等。它們這麼受歡迎，是因為親身動手製作產品，不但可成為美好的親子時光，也令大小朋友更加了解一件產品的製作過程，更加珍惜。一直以來，本港都缺乏這種供參觀和玩樂的工場，但去年就有人把這種親子DIY風潮帶到香港，以親子興趣班的形式，令家長和小朋友可以享受齊齊做工匠的樂趣。

只設親子班 爸媽須齊齊做

主打木工手作坊的「森林動物園」，創辦人是一對年輕夫妻，太太Ingrid喜愛藝術，曾修讀香港公開大學的設計及攝影藝術課程，有教授小朋友繪畫的經驗；她的丈夫Carter則來自台灣，是當地的小學教師。婚後兩口子定居香港，由於以往工作常接觸家長和小孩，他們十分明白父母和孩子的需要，於是在去年創立這個木工手作坊。

他們除了想為本地大小朋友帶來木工體驗，最重要的，是為家長和孩子製造更多親子互動的機會。Ingrid說：「很多時候，我們見到家長帶小朋友到教室上興趣班，放下孩子後便離開，完全不知道他們上課時在做什麼，實在有點可惜。因此我們只設立親子課堂，希望一家大細合作去完成一件事，所以做什麼作品、成品是否完美都是次要，當中的過程才最重要。」

做完木工玩波波池 考孩子耐性

台灣有各式各樣的DIY體驗工場，他們偏偏選取木製品，又是什麼原因？原來Carter的興趣是鑽研木工手作，他認為木這種材料非常有趣，「每一塊木都有溫度，不像塑膠般冷冰冰；而且它有年輪，每一塊都有不同的木紋，所以即使是同一款木工作品，它們各自都獨一無二」。Carter對木工甚有研究，所以在這裏的木工產品有很多都是由他設計。而他們主要選擇一些實用物品來製作，如木椅子、樂器、小木馬等，「因為木很耐用，彷彿是時間的見證者，像父母永遠陪伴着孩子一樣。有爸媽曾經說會把作品留到女兒出嫁時當作嫁妝呢。」Ingrid笑說。

一般木工製作時間為3小時，2歲以上小朋友便可以參加。一張看上去非常結實的小木椅，組裝過程並不複雜，有些款式可能需要用螺絲，有些則只需如砌積木般，以膠水和榫口接駁即可，很多步驟連3歲的孩子都做得到。而最令孩子們期待的，除了DIY，還有做完手工後可以到旁邊的波波池內盡情放電。很多小朋友來到時，都忍不住想跑進波波池裏，Ingrid說這時候最能訓練小朋友的耐性，「DIY時間因人而異，但一般2小時內都可以完成，家長可以告訴孩子，要努力做完成品，便可以到裏面玩，我發覺這樣會令他們DIY時更專注，想快點把手頭上的工作做好」。

■INFO

森林動物園

開放日期︰周一至日（需預約）

收費︰$160起（一大一小），視乎作品而定

地址︰觀塘開源道47號凱源工業大廈3樓h2室

查詢︰6485 6361（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第249期]